"Câinele" Phoenix ;) » Miriuță anunță renașterea lui Dinamo, după victoria de la Mediaș: "Ăsta e spiritul dinamovist" + s-a luat de un titular

sakamoto • 05 Noiembrie 2017, 00:40

Una grande partita! Senzatzional! Scorul nu minte, spune totul. Sau nimic. La primul gol am vazut 3 -trei Doamne si totzi clei-aparatori de la Gazul...gazatzi! Au cazut la fentele militzianului, precum mustele, cind puverizezi sprai pe dinsele. Golul 2 a fost de generic:un hentz in careul de 16 m, pe care Neghinitza trebuie neaparat sa-l premieze. Pt ca astfel de minarii, sa mai existe. Una pe meci. Iar golul 3 a fost de fapt un autogol. Asa ca are dreptate mesterul Mereutza cind afirma:acuma incepe! Nu se vor opri militzienii, pina ajung pe podium. Valoare neica, nu gluma! Hai Romania! Traiasca psd! Traiasca Dragnea! Traiasca Lia Olgutza Vasilescu! Traiasca Teodosie! Traiasca Doctor Ponta!