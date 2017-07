Corespondență din Olanda » Un titular de la FCSB anunță: "În fiecare an la Steaua se vrea titlul" » Ce spune despre Teixeira, Morais și Budescu

Articol de — Andrei Crăiţoiu Luni, 03 Iulie, 16:18

Mihai Bălașa, titular în linia defensivă a celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu FC Olexandria, 1-1, despre atmosfera de la lot și despre lupta la titlu.

"A fost un meci destul de greu. Important este că ne-am făcut antrenamentul și nu am pierdut. Eu zic că am făcut un meci destul de bun. Am încercat pe cât posibil să punem în practică ce facem la antrenamente. Cred că ne-a reușit și cred că suntem pe un drum bun. Ne bucurăm foarte mult că fanii au venit aici și vin că vin și în țară, la meciurile oficiale.

Teixeira, Morais și Budescu s-au acomodat foarte bine. Sunt jucători de valoare și sper să ne ajute. În fiecare an la Steaua se vrea titlul. Noi muncim zi de zi. Sperăm ca la final să ne îndeplinim obiectivul", a spus Mihai Bălașa.

"Mă înțeleg destul de bine cu Larie. Rămâne de văzut ca va fi în viitor. Nu cred că are nevoie de acomodare. S-a întegrat foarte bine. Este un jucător cu experiență. Nu cred că are nevoie de timp pentru a se acomoda", a declarat Mihai Bălașa.

