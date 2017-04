"Dezbină și cucerește", varianta Becali! Cum își asigură FCSB titlul: strategii fără scrupule, lovituri sub centură și sabotarea adversarului

Cum ar fi in grupele UCL sau EUROPA League sa înceapă sa declare ca vrea cate 2 jucători de la fiecare echipa calificata in grupe . Real sau Barcelona sa spună ca vrea 3-4 jucători de la Bayern respectiv Juventus.

agentul0007 • 15 Aprilie 2017, 17:14

Aceste lucruri ar trebui interzise in timpul campionatului. Cum sa negociezi cu unii jucători sau cluburi înafara perioadei de transferuri . Sau sa declari de en ori ca vrei nu stiu ce jucători care la câteva zile ai meci direct cu acel sau acei jucători . Ia sa fie penalizat clubul respectiv al cărui patron sau angajati declara asa ceva sa vezi ca se potolesc .acum numai umbla cu geanta de bani . Si nici cum este la fcsb Becali da banii dar in acte este trecut altul ca patron nu este in regula , in Europa nu se intampla asa ceva . Becali poate declara ce vrea ca nu poate fi pedepsit clubul ca el nu este nici patron si nici altceva in club .