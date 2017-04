Dinamo, încurajată de un fost jucător: "Are o șansă mare la titlu dacă o bate pe FCSB"

Vineri, 28 Aprilie, 09:04

Marius Niculae, fostul mare atacant al celor de la Dinamo, îi ține pumnii fostei sale echipe înaintea derby-ului cu FCSB de luni.

În opinia fostului atacant, Dinamo are o șansă considerabilă la titlu în cazul în care va reuși să se impună în fața marii rivale.

"La câte derby-uri au fost în ultima vreme, parcă nu mai e aceeași febră ca pe vremuri, pentru că sunt foarte multe meciuri.

Dinamo nu are lot să se bată la titlu, ceea ce s-a și dovedit, dar prin loteria asta a jocurilor, celelalte echipe se încurcă între ele și uită că Dinamo, daca bate FCSB, are o șansă mare, cu toate că are două echipe de depășit, nu doar pe FCSB.

Ce se întâmplă la Dinamo este și meritul lui Andone, Cosmin a preluat echipa din mers", a declarat Marius Niculae, la TV Dolce Sport.