EXCLUSIV Am aflat cu cine a semnat Reghe pe 2 ani! Gazeta are toate datele contractului. Ar putea câștiga de 10 ori contractul cu Becali!

Articol de — Theodor Jumătate Vineri, 28 Aprilie, 08:14

Antrenorul Laurențiu Reghecampf, 41 de ani, care se va despărți de FCSB pe 13 mai, după ultima etapă, a negociat și a semnat la Dubai cu clubul qatarian. Va fi prezentat oficial la sfârșitul lunii viitoare!

Nu mai e nicio îndoială: Laurențiu Reghecampf va antrena în Qatar Stars League, la Al Gharafa.

Surse și din Dubai, și de la Doha, apropiate de clubul care are în spate trustul Al Jazeera Media, au confirmat pentru Gazetă că tehnicianul lui FCSB are totul aranjat pentru a-și continua cariera în Qatar. Acesta a negociat la sfârșitul lunii trecute și a semnat contractul cu echipa galben-albastră în urmă cu două săptămâni, ambele întâlniri având loc la Dubai, în Emirate.

Contractul crește anual cu 500.000 $

Reghecampf, 41 de ani, a încheiat un acord cu Al Gharafa valabil doi ani, cu opțiune pentru încă o stagiune suplimentară. Iar salariul său va crește în fiecare an cu 500.000 de dolari:

- 2,5 milioane de dolari (2,3 milioane de euro) în primul sezon;

- 3 milioane de dolari (2,76 milioane de euro) în al doilea sezon;

- 3,5 milioane de dolari (3,2 milioane de euro) în al treilea sezon, dacă se activează opțiunea de prelungire.

În plus, i s-au promis două bonusuri colosale:

- 1 milion de dolari (920.000 E) pentru titlul de campion în Qatar

- 1 milion de dolari pentru câștigarea Ligii Campionilor Asiei

De 14 ori mai mult ca la București

Ca un exemplu, antrenorul ar putea aduna în total 5 milioane de dolari în a doua stagiune, dacă atinge toate obiectivele la gruparea din Al Rayyan (oraș situat la doar 17,2 kilometri de capitala Doha). Oricum, are de la început un salariu de bază de peste 6 ori mai mare decât cel de la FCSB (360.000 de euro), acesta putând ajunge de 14 ori mai mare, cu tot cu bonusurile. Reghecampf, care se va despărți de roș-albaștri pe 13 mai, odată cu ultima etapă din play-off (acasă, cu Craiova), va fi prezentat oficial la Al Gharafa la sfârșitul lunii viitoare.

Al Gharafa nu a mai cucerit titlul din 2010

La noul club, aflat în actuala stagiune pe locul 5, Reghecampf are două obiective: câștigarea titlului în Qatar în primul an, la care se adaugă Liga Campionilor Asiei în următorul sezon. Al Gharafa, care are acum doi jucători străini cunoscuți (mijlocașul slovac Weiss și atacantul maghiar Nemeth), a cucerit ultima oară Qatar Stars League în 2010 și nu a trecut niciodată de grupele AFC Champions League.

Tot pe 2 ani semnase cu Al Hilal. A fost demis din primul sezon

Pe 27 mai 2014, venind tot de la Steaua, Reghecampf a ajuns în Arabia Saudită, încheind un contract pe 2 ani cu Al Hilal. Nu a cucerit niciun trofeu. În primul sezon, în afara titlului, a pierdut două finale: Liga Campionilor Asiei (învins de echipa australiană Western Sydney Wanderers) și Cupa Coroanei Prințului. A fost dat afară după ultimul eșec, pe 15 februarie 2015.

A mai avut două oferte din Emirate

Tot la Dubai, actualul antrenor al Stelei a mai negociat cu două grupări din Emiratele Arabe Unite. Prima a fost Al Shabab, locul 8 în prima ligă EAU, și Al Sharjah (10). Nu l-au convins nici salariile, nici pozițiile din clasament.

E condus de președintele Al Jazeera

Șeicul de la Al Gharafa este Hamad bin Tamer bin Mohammed Al Thani. Membru al familiei Al Thani, care conduce statul qatarian, și președintele grupului Al Jazeera Media Network, ce include importantul post de televiziune susținut chiar de emirul Tamim bin Hamad Al Thani (36 de ani).