EXCLUSIV Degringoladă absolută! Dezvăluiri din culisele de la Dinamo » Negoiță a făcut o criză de nervi: "Vând tot și nu mai bag bani! Copiii aștia sunt niște bețivi" » Cum au sabotat Gigi și Giovanni cazul Costache

George Dobrescu • 10 Noiembrie 2017, 15:49

Betia de la piatra este un motiv, Negkita pur si simplu si a depasit limitele , a intrat in fotbal pentru faima si banii Obiectiv ratat ,acum cauta motive sa iasa onorabil din situatie , da vina pe altii ,betivii ,putorii ,hotii etc Realitatea este ca a dat o grav in bara este dator vandut , si cu ceva ilegalitatii la activ Dinamo este posibil sa aiba soarta rapidului Mare pacat ca un asemene club ajunge pe mana unui cioflingar Este momentul ca suporterii sa ia atitudine alfel negoita vinde tot