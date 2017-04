EXCLUSIV Dezvăluiri halucinante: "Turnee ilegale de POKER pe bani în cantonamentul FCSB! Gigi habar n-are!"

Sa ma pupati in asul de trefla!

valyomanyd • 20 Aprilie 2017, 00:40

Postat de andyandrei2015 pe 20 Aprilie 2017, 00:27 se pare ca haterii sunt la putere,inaintea meciului cu viitorul

Sunt aceiasi haterii care inaintea meciului cu CraiOlguta au facut PATRU articole cu plecarea iminenta a lui Contra si conditiile neprofesioniste in care se antreneaza Dinamo ? Uite o aberatie cat Casa Poporului..." dinamovistii sunt nevoiti sa colinde Bucurestiul cand ploua, la Saftica terenul devine impracticabil " :))) Pai, cum sa colinde , cand are DOUA terenuri in Stefan cel Mare ? :))