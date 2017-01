EXCLUSIV Refuză Steaua pentru Dinamo: "Dacă alegi un asemenea drum, dezamăgești lumea! Nu vreau asta"

Articol de — Eduard Apostol Duminica, 29 Ianuarie, 14:01

Dan Alexa, antrenorul celor de la Chiajna, a acordat un interviu în exclusivitate pentru ediția de azi a Gazetei Sporturilor.

Tehnicianul a spus că și-ar dori ca în viitor să devină antrenorul lui Dinamo, una dintre echipele lui de suflet, și că ar refuza o ofertă din partea Stelei.

- Pe cine vedeţi favorite la titlu în Liga 1?

- Steaua și Viitorul. Mi-ar plăcea și Craiova. Steaua are atuul clubului puternic, care se bate ani la rândul la campionat, dar trupa lui Hagi va face faţă. “Regele” chiar a spus că nu va mai repeta greșelile de anul trecut, din play-off, va fi o luptă în trei până la final.

- V-aţi vedea vreodată antrenor la Steaua?

- Trăim vremuri în care în fotbal trebuie să fii profesionist, dar eu am plecat cu un mare respect de la Rapid, am fost iubit de toată galeria, fiindcă știţi că oamenii erau împărţiţi acolo, și mi-ar părea rău să-i dezamăgesc. Plus că am jucat și la Dinamo. Dacă alegi un asemenea drum, dezamăgești lumea, iar eu nu vreau s-o fac.

- Dinamo vă tentează?

- Eu, practic, am devenit cunoscut în fotbal acolo. La Dinamo am câștigat trofee, de la Dinamo am ajuns la “naţională”. M-am simţit bine acolo, am ţinut la această echipă, de ce nu?!

