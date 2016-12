EXCLUSIV Replică dură pentru Gigi Becali, după atacul dezlănțuit al patronului stelist: "Ne ruga să-i facem hârtii ca să iasă mai repede"

Articol de — Alin Grigore Joi, 22 Decembrie, 19:29

Adrian Bumbescu i-a răspuns lui Gigi Becali, după ce patronul Stelei a afirmat că fostul fotbalist al clubului venea la palat pentru a "cerşi" bani.

"N-am ce să-i răspund unei asemenea persoane. El să nu uite că cerşea milă la mine şi la unul dintre coloneii de pe vremea când el era în puşcărie. Ne ruga să-i facem hârtii pentru a putea ieşi mai repede. Dar aşa e omul uită după ce îi faci bine.

Eu am fost cu Bărbulescu la palat că avea el nevoie de câte ceva, dar nu poate să- mi zică Becali mie că am venit să cerşesc. Nu m-am dus cu Didi la palat niciodată, am fost doar cu Bărbulescu o singură dată. Cât despre faptul că ma face beţiv... eu n-am băut cu el să ştie el cum sunt. Să se potolească cu declaraţiile astea", a spus Bumbescu pentru GSP.RO.