EXCLUSIV Scandal monstru la o echipă din Liga 1, după ce jucătorii au fost obligați să meargă în deplasare câte șase într-o cușetă: "Ne umiliți!"

kingme • 19 Aprilie 2017, 15:40

Dupa ce ieri citesc ca duminica nu se joaca nici un meci in Liga 1 din cauza derby-ului din Spania acum mai vad si treaba asta :)) nu stiu ce este mai comic transportul din Romania sau stadiul in care a ajuns jena asta de Liga 1? dar aia cu schimbatul in Simeria si in Filiasi este geniala.Si astia pe la TV mor de grija bancilor si multinationalelor si vorbesc de valori europene....vai de paulina noastra.