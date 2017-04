FCSB și Viitorul luptă până la final! Cum arată clasamentul și programul » Cine câștigă campionatul?

Marti, 25 Aprilie, 11:35

FCSB și Viitorul au terminat luni la egalitate, 1-1, și continuă lupta pentru câștigarea campionatului. Matematic, Dinamo și CFR Cluj au și ele șanse de a câștiga titlul, dar sunt la 5 puncte de lider, iar șansele sunt mici.

Echipa roș-albastră are 38 de puncte, cu 3 puncte în plus față de Viitorul, iar echipa lui Hagi are nevoie de ajutorul celorlalte formații pentru a putea câștiga campionatul.

Dinamo, Astra și CSU Craiova se duelează cu FCSB, iar dacă o vor învinge, ar putea să o ajute pe Viitorul să câștige campionatul.

În cazul în care FCSB și Viitorul vor termina la egalitate de puncte, Viitorul va ieși campioană, având avantajul meciurilor directe, 3-1 și 1-1.

Până la final, în cele trei etape rămase de disputat, FCSB și Viitorul vor avea meciuri grele și nu au voie să facă niciun pas greșit.

Cum arată programul

FCSB: Dinamo (d), Astra (d), CSU Craiova (a)

Viitorul: Astra (a), CSU Craiova (d), CFR Cluj (a)

Dinamo: FCSB (a), CFR Cluj (d), Astra (a)

CFR: CSU Craiova (a) , Dinamo (a), Viitorul (d)