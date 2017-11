GALERIE FOTO » Stadion de 5 stele, gazon de două » Cum s-a prezentat terenul la primul meci de pe noul "Ion Oblemenco"

kwd2015 • 10 Noiembrie 2017, 22:34

Postat de Costel Tudor pe 10 Noiembrie 2017, 21:35

Nu sunt oltean , nu sunt fan Universitatea Cv., dar sunt mahnit ca atat ati putut scrie , de poate cel mai frumos stadion din Romania ! Ca gazonul nu este in regula si ca Piturca i-a dedicat ode Olgutei Vasilescu ! Ce bine ar fi daca fiecare localitatea din Romania ar avea o Olguta Vasilescu ! Daca Olguta Vasilescu era de la PNL sau USR , acum va bateati intre voi care sa fie primul care o pupa in dandarat . Dar daca era de la PNL sau USR , Craiova nu at fi avut azi stadion !