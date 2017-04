Gigi Becali îl pune la punct pe Alibec: "Dacă vrei să-ți faci meseria, bine, dacă nu, fă-te tâmplar sau strungar"

Marti, 18 Aprilie, 19:42

George Becali a comentat gestul lui Denis Alibec din meciul cu CFR Cluj, când a reacționat agresiv după ce a fost schimbat cu Harlem Gnohere, în repriza secundă a partidei.

"Așa ceva se poartă la Șumudică și la Astra, nu la Becali și la Steaua. Alibec e bun, sensibil, dar trebuie să se controleze, pentru că a semnat un contract.

Nu suntem la piață, să vedem dacă vrem căpșuni sau zmeruă, roșii sau castraveți, suntem la Steaua! Vrei să-ți faci meserie, bine, nu vrei, fă-te tâmplar sau strungar.

Când semnezi cu Becali, trebuie să te gândești. Pentru că Becali i-a spus: «La Steaua nu vei fi titular. Aici joacă cine merită». Alibec nu trebuie să joace tot meciul dacă nu evoluează bine, ori el n-a jucat nimic cu CFR.

Nu rezolvăm nimic dacă îi dau amendă, e chestie de bun simț. Eu l-am făcut căpitan de echipă, eu am făcut asta. «Eu te fac căpitan, tu trebuie să fii mare, nu să dai cu piciorul în sticle după ce nu joci nimic»", a declarat latifundiarul.

Finanțatorul FCSB crede că a greșit trecând cu vederea anumite acte de indisciplină din cadrul echipei, în opinia lui Becali acesta fiind și motivul pentru care Alibec a recurs la gestul necugetat din partida cu CFR.

"Am greșit când am iertat acte mari de indisciplină și am zis «lasă». Am iertat acte de indisciplină, două cu Tamaș și unul cu afroamericanul Muniru. Alibec și-a luat-o în cap după ce eu am tolerat acele acte.

Eu o să vorbesc cu el, dar el trebuie să înțeleagă că dacă vrea să fie un jucător profesionist trebuie să respecte contractul pe care l-a semnat.

Dacă m-ai întreba pe mine, eu aș începe cu Gnohere. Aș face asta pentru că e mai puternic, nu ca să-l pedepsesc pe Alibec. Mi-e jenă mie de rușinea lui. I-am spus: «Băi, aici nu mai ești la Astra, să-ți faci toate mendrele.»

O să-l pun eu pe traseul bun, o să-i spun eu cum ce face. Nu e ca la Astra, cum spune Șumudică", a spus Becali, la TV Digi Sport.