Hagi lăudat de un fotbalist străin de top: "E cel mai mare jucător pe care l-am văzut vreodată"

westfield • 10 Februarie 2017, 16:08

Postat de haxor pe 10 Februarie 2017, 16:03

M-am cam plictisit sa va tot spun ca nu sunt "prostiile occidentale", sunt doar taranismele capitalismului de cumetrie autohton! N-ai cum sa intelegi asta ptr ca de mic ti s-a turnat *** in cap, sub comunism, neocomunism si capitalismul oligarhic de tip moscovit. Faptul ca Esca si Calinescu nu au ce cauta in cartile de istorie este singurul lucru bun pe care l-ai nimerit si ai facut tu o diversiune din asta ca din vina occidentului decid unii manualele de istorie. Reflecteaza inainte sa dai o tampenie pe net si sa rada o lume intreaga. ;-)