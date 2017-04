Hagi s-a întâlnit cu un lider de galerie important! Împăcare istorică: "E cea mai importantă echipă" » Ce spune Benzar despre lupta la titlu

digei • 14 Aprilie 2017, 19:28

Pentru cine nu stie "seful" de galerie de la Farul este un interlop,un madseias,terorizeaza tot orasul sa se strige contra lui Hagi probabil platit si el in acest scop.Eu in asemenea specimene insalubre n-as avea incredere,Hagi s-a intalnit cu el mai mult pt a arata ca nu poarta nimani dusmanie altfel ca imagine nu are decat de pierdut.Oricine are de-a face cu aceasta entitate sordida numita Farul,unica relicva comunista din acest oras,nu are decat de pierdut.