INTERVIU EXCLUSIV cu președintele lui FC Botoșani, Cornel Șfaițer » Cum îl caracterizează pe noul venit Endrick și ce transfer surprinzător anunță: "Cred că va merge în Bundesliga"

Articol de — Vlad Nedelea Luni, 23 Ianuarie, 17:54

FC Botoșani l-a transferat azi pe mijlocașul ofensiv brazilian Endrick dos Santos, jucător de doar 21 de ani (Citește aici detalii). Președintele moldovenilor, Cornel Șfaițer, are mare încredere în el.

GSP.RO a stat de vorbă cu oficialul celor de la FC Botoșani, care a discutat și despre situația financiară a echipei, dar și despre Michael Ngadeu, camerunezul care a stat 2 ani la FC Botoșani, iar acum este titular incontestabil la Slavia Praga și în naționala Camerunului.

- Bună ziua, domnule Șfaițer! Spuneți-ne câteva cuvinte despre Endrick...

- L-am urmărit mult. E venit în Europa de vara trecută. Sperăm să se adapteze și la noi. E un jucător tânăr, de perspectivă. Noi să știți că am avut ochi la jucătorii străini. În general am adus jucători buni: Ngadeu, Cabrera, Martinus. Sperăm ca Botoșani să fie doar o rampă de lansare pentru Endrick. Am încredere mare în el și cred că nu mă va dezamăgi.

- FC Botoșani s-a despărțit de mai mulți jucători în această iarnă, dar au și venit câțiva. Vor mai fi schimbări?

- Acum avem 28 de jucători, doi copii au fost deja anunțați că vor pleca împrumut. Vom păstra 24-25 de jucători. Avem dubluri pe toate posturile, ceea ce este bine. Încă nu am reușit să avem acel atacant care să înscrie constant. Vedeți că e o problemă generală. Și Steaua s-a grăbit să ia doi jucători, pentru că era descoperită, Alibec și Gnohere. E un compartiment problematic pentru toată lumea. Sperăm ca Benjamin Kuku să înscrie mai mult.

- Sunteți la 5 puncte de zona de play-off, mai sperați într-o prezență printre cele mai bune 6 echipe?

- Noi în primele 14 etape ne-am mișcat bine, chiar foarte bine, dar apoi am cedat. Din păcate în ultimele 7 etape am suferit mult, am cedat multe puncte, deși au fost meciuri în care am jucat bine, la CFR, cu Gaz Metan, chiar cu Steaua. Au mai fost meciuri în care chiar ne-am mișcat rău. Spre exemplu la Târgu Mureș, pe acel teren înghețat, cu Iași am jucat din nou slab, iar cu Viitorul am avut multe absențe. Dacă vom începe bine anul, pentru că avem două meciuri acasă, cu Concordia Chiajna și Botoșani, putem emite pretenții la play-off. Drumul e lung, dar la fotbal se poate întâmpla orice.

- Echipele din România au mari probleme financiare, care e situația de la FC Botoșani?

- Din punct de vedere financiar e ok. Noi în cei 3-4 ani am stat în general bine. Nu e ușor, dar încercăm să menținem un echilibru. Ne dorim să luăm din nou licența UEFA. Probleme au fost și la noi, dar ne-am regrupat și am redresat situația. Vom face eforturi în continuare, sperăm să terminăm cât mai bine campionatul. O clasare cât mai bună ne aduce bani în plus. Asta ne dorim!

- Nu pot să nu vă întreb de Ngadeu, care are prestații foarte bune pentru Camerun la Cupa Africii, îl mai urmăriți?

- Sigur că da, i-am dat și mesaj. Am văzut toate meciurile. E un jucător căruia eu i-am făcut lobby. Voiam să-l văd în campionatul intern, la Steaua. El putea juca la un nivel înalt. E titular în națională, dar și la Slavia Praga, unde a făcut-o atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș central. Are tehnică, e un jucător deosebit, păcat că n-a rămas în România. Noi mai avem 15% dintr-un viitor transfer, deci ne interesează parcursul său. Fiind aproape de Germania, ar putea face pasul spre Bundesliga. E posibil să facă pasul ăsta, pentru că are niște agenți buni. Dar mai e un jucător care a fost lăsat să plece prea ușor afară. E păcat că pe Cabrera nu l-au luat echipele mari de la noi. Putea fi înlocuitorul perfect pentru Stanciu, are multă calitate. Și Astra avea nevoie de el. S-a adaptat foarte bine în România. E și un caracter deosebit. Acum joacă în Malaezia. Era bine să rămână aici și pentru noi, și pentru fotbalul românesc.