INTERVIU EXCLUSIV » Pe cine a remarcat Vasile Miriuță după 3-0 cu Gaz Metan: "Sunt foarte mulțumit de el, începe să fie om de echipă"

Articol de — Victor Vrînceanu Luni, 06 Noiembrie, 09:00

Vasile Miriuță e mai mulțumit de calitatea jocului elevilor săi decât de cele trei puncte câștigate la Mediaș și anunță că petrecăreții de la Piatra-Neamț nu sunt încă iertați sută la sută.

Antrenorul lui Dinamo a acceptat invitația Gazetei de a vorbi despre partida de sâmbătă de la Mediaș, despre petrecăreții de la Piatra-Neamț, dar și despre meciul următor, derby-ul cu CFR Cluj.

- Domnule Miriuță, satisfăcut de victoria cu Gaz Metan?

- Da, foarte mulțumit! Nu neapărat pentru rezultat, ci pentru joc în mod special. Cred că prima repriză a fost cea mai bună făcută de Dinamo de când am venit eu. Pe mine asta mă îngrijora, calitatea jocului, nu rezultatele, pentru că știu foarte bine că atunci când arăți calitate vin și rezultatele, mai devreme sau mai târziu. Se vede tot mai mult în joc ceea ce lucrăm la antrenamente.



- Golul de 1-0, al lui Salomao?

- Salomao a făcut o fază incredibilă, driblând trei oameni. Începe să arate așa cum îmi doresc eu. M-ai mai întrebat acum ceva vreme ce pretenții am de la el și ți-am spus că sunt foarte mari. În continuare îi cer mai mult. Sunt foarte mulțumit de el, în primul rând pentru că începe să fie om de echipă.



- Jocul lui Bokila cum vi s-a părut?

- În creștere. Jeremy a avut tot timpul încrederea mea și o are în continuare. E foarte ușor să distrugi un om, mai greu e să îl faci bine. Eu asta îmi doresc.



- V-a trecut supărarea pe petrecăreții de la Piatra-Neamț?

- Mi-a trecut și nu prea, ce să-ți zic... Important e ca ei să își câștige locul în echipă prin muncă. Eu nu am cum să țin supărare la anii mei pe niște copii care sunt de vârsta fiului meu. Dacă de acum înainte sunt serioși, dacă nu mai fac prostii și îmi arată la antrenamente că dau tot ce au mai bun, atunci nu mai există niciun fel de problemă.



- Cum vedeți convocarea la națională a lui Sergiu Hanca?

- Mă bucur foarte mult pentru el și pentru echipă. E foarte important ca Dinamo să aibă cel puțin un reprezentant la prima reprezentativă. Acum e important să prindă și minute de joc.

- Etapa următoare primiți vizita CFR-ului. E examenul decisiv pentru formația dumneavoastră?

- E un meci ca oricare altul. Știm foarte bine ce tare e CFR-ul și că Dan Petrescu e unul dintre cei mai buni antrenori români, dar tot trei puncte sunt în joc. În cazul în care vom scoate un rezultat bun, se va confirma forma în creștere a echipei noastre.

- O victorie în fața trupei din Gruia poate fi o răzbunare personală pentru dumneavoastră având în vedere că oficialii v-au înlocuit cu Petrescu?

- Să știi că am rămas în relații bune cu oamenii de acolo! Sunt profesioniști și au avut o schimbare de strategie, preferându-l pe Dan. Atâta tot.

"Suntem în lupta pentru play-off, nu am ieșit niciodată din această luptă. Au fost momente grele, dar acum au trecut și privim doar înainte"

Vasile Miriuță

2 victorii3 egaluri și 3 înfrângeri are Miriuță la Dinamo, în Liga 1

DECIZIE » Se mai întoarce un șprițar

Miriuță a anunțat că un alt fotbalist implicat în scandalul de sub Pietricica, Valentin Costache, se va întoarce de zilele viitoare la antrenamente. Și poate evolua chiar în meciul cu CFR, după reluarea campionatului. Puștiul de 19 ani a marcat 3 goluri în actuala ediție și a ieșit accidentat după eșecul cu Viitorul (0-4). Costache poate evolua contra Clujului, va intra la antrenamente și va juca. E tânăr, de perspectivă, am vorbit și cu el, de mai multe ori, cred că a înțeles ce trebuia să înțeleagă. Ne va ajuta mult, își va schimba comportamentul", a spus antrenorul.