LPF se opune Federației! Cluburile din Liga 1 nu vor să susțină financiar echipele din ligile inferioare: "E campanie electorală"

Ilie Golombioschi • 27 Aprilie 2017, 18:25

Sunt de acord ca LPF trebuie desfiintata, drepturile de proprietate asupra denumirii Divizia A pe care cineva in mod abuziv (spunea Dragomir) le-ar fi avut prin inregistrare la OSIM nu mai exista deoarece s-a spus ca dupa 5 ani de nefolosire aceste drepturi decad, deci FRF ar trebui sa preia aceste drepturi si sa organizeze structura competitionala in 4 divizii, A,B,C si D care sa fie sub controlul si coordonarea FRF in totalitate. Cele 4 divizii trebuie organizate pe sistem competitional clasic cu 16 echipe si 4 la retrogradare directa pentru toate nivelurile ,A , B cu 4 serii, C cu 16 serii si D cu 64 de serii , acestea urmand sa incorporeze toate echipele ce au capacitatea si dorinta sa participe la un sistem competitional organizat, desfiintandu-se AJF-urile. In acest sistem diviziile B,C si D vor putea sa faca fata cheltuielilor intr-un mod decent, vor putea sa beneficieze de desfiintarea a multor taxe gresite si impovaratoare actuale care chiar daca regulamentare sunt eronat de mari sau excesiv birocratice si inutile, spoliatoare pentru cluburile diviziilor B,C,D. Si in contextul articolului prezent eu sustin ca din drepturile Tv, cate sunt ele FRF trebuie sa redirectioneze catre diviziile B,C,D, chiar daca si acestea obtin drepturi TV un procent mai mare respectiv, 10%.