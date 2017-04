Mulțescu, atac la Cosmin Contra: "Nici nu i s-a uscat cerneala pe legitimație!"

eucutine • 26 Aprilie 2017, 18:37

Unul a scris un comentariu, si 3 natarai nu au putut sa dea o replica decenta, alegandu-se cu stelute. Asta arata si nivelul lor de inteligenta. In alta ordine de idei, daca unul care abia s-a apucat de antrenorat are deja un trofeu castigat, iar unul care antreneaza inca din cretacic are fix zero, atunci ar trebui sa-si puna un semn de intrebare in privinta capacitatilor sale profesionale.