Neaga sare la gâtul lui Lăcătuș: "Îmi pare rău că oameni care au antrenat echipa spun acum că asta nu e Steaua"

Da, si amandoi bateti campii cu talent, ca doi mosi pe marginea santului...tipic romanesc. Nu va intrebati de ce in Polonia, Cehia, Croatia...etc , dupa atatia amar de ani , oamenii merg inainte fara sa se mai sperie de fantomele comunismului..?? Si ei au echipe care vin din trecut si merg inainte. Vreti echipe cu traditie, dar in acelasi timp uitati ca tocmai ce vreti voi sa distrugeti inseamna traditia..

Sa zicem ca ar fi cum spui, ti se pare o mare diferenta?! Pt mine ambele sunt la fel de staliniste la origini, insa nu m-a împiedicat sa tin cu ele de cand am deschis ochii (cu Dinamo doar in Cupele Europene, cum fac de altfel si acum cu absolut orice echipa din Romania).

timm • 27 Decembrie 2016, 17:38

Justitia Romana functioneaza ca si un ceas elvetia. Si e foarte bine. Gigi a mintit si a beneficiat de pe urma minciuni, ca are Steaua , sigla, marca denumirea, palmaresul. Este farte bine ca justitia da sentinte conform actelor si CSA are Steaua, palmaresul, nume, sigla,marca. Pentru aceste fapte vine si amenda din partea justitiei de 37 de milioane de Euro. Mai exista totusi cativa oameni care au fost mintit din 1999 de catre infractorul de 3 ori condamnat Gigi. Care in loc sa-l amendeze pe Gigi pentru ca au fost mintiti, se constituie intr-un cor de bocitoare in favoarea lui hatrick condamnatul Gigi. Sunt patetici si lipsiti de orice simt civic.