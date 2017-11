Nicolae Dică e categoric! Mesaj clar transmis după anunțul lui Becali: "Nu mă încântă cu nimic"

Duminica, 12 Noiembrie, 09:32

După parcursul excelent al celor de la FCSB, locul 1 în Liga 1 și calificare în 16-imile Europa League, Gigi Becali a decis să îi prelungească înțelegerea lui Nicolae Dică, care expiră la vară.

Totuși antrenorul steliștilor nu se grăbește să semneze noul contract, dorind să se asigure că are în continuare rezultate bune, spunând că doar așa va fi sigur că va continua la FCSB.

"Nu am vorbit despre prelungirea contractului. Doar m-a întrebat domnul Becali dacă am o problema cu contractul și daca vreau să-l prelungesc. I-am spus că nu am nicio problemă.

Am contract până în vară. Rezultatele mele mă vor ține la Steaua sau nu. Nu mă încântă cu nimic că semnez acum un alt contract, iar în februarie sau martie sunt dat afară", a spus Dică la TV Digi Sport.

16 victorii

are Dică la FCSB, în 26 de meciuri. A pierdut două partide și a remizat în 8