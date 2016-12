Pădureanu, în stare critică: are metastază, e ținut pe morfină

Articol de — Justin Gafiuc Joi, 29 Decembrie

Pădureanu se află într-o stare extrem de critică la centrul de îngrijiri paleative al Spitalul de Urgență Bistrița. ”Medicii sunt rezervați”, spune Dumitru Dragomir.



În vârstă de 80 de ani, pe care i-a împlinit pe 22 martie, Jean Pădureanu e internat de circa trei săptămâni la Spitalul de Urgență din Bistrița, secția de îngrijiri paleative.

Eliberat din închisoare pe 18 iunie 2015, după ce a executat un an și trei luni din pedeapsa de trei ani și patru luni primită în "Dosarul Transferurilor", fostul președinte al Gloriei avea oricum probleme medicale, în special diabet și episoade de Alzheimer.

În plus, chiar în zilele ulterioare ieșirii din penitenciar, s-a prăbușit pe scările din casa unde locuia și a suferit multiple leziuni la cap, brațe și picioare.

Acum starea sa e însă foarte critică: i-a fost detectat recent un cancer la ficat, boala s-a extins într-o metastază, e hrănit doar prin perfuzii, reușește numai să bea apă, iar comunicarea cu cei din jur a devenit aproape imposibilă, spun surse medicale și din apropierea lui Pădureanu.

"Din păcate, e adevărat! Medicii sunt foarte rezervați în privința viitorului", a comentat situația pentru DigiSport și Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF și unul dintre prietenii vechi ai bistrițeanului.

Lui Pădureanu i se administrează în mod constant morfină pentru a-i mai atenua din dureri și are rare momente în care îi recunoaște totuși pe cei din familie, care-l veghează permanent la spital.

"Diabetul e problema numărul 1. Am şi dureri mari la spate şi de la şold în jos. Merg greu, degetele de la picioare mă supără şi am uneori impresia că-mi înfige cineva nişte cuţite în muşchi. Am avut două căzături care au lăsat urme, una la Jilava, cealaltă acasă. Am alunecat pe ultimele patru trepte de la scară şi m-am lovit rău. Mi s-au zdruncinat creierii!"

Jean Pădureanu, aprilie 2016, interviu GSP

"Am doar un apartament în Bistriţa şi o maşină degradată, veche, inutilizabilă. N-am fost preocupat de avere. De multe ori, asta a fost poate salvarea mea. A contat că oraşul a avut încredere în mine, iar eu am întors Bistriţei tot ce am avut mai bun"

Jean Pădureanu, aprilie 2016, interviu GSP