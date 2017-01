Păzea, Steaua! CFR, ca-n zilele bune: a rezolvat două transferuri, iar doi titulari de bază rămân la Cluj. Cum arată acum echipa

Articol de — Ionuţ Tabultoc Duminica, 15 Ianuarie

Deac și Bumba au plecat în cantonament cu CFR Cluj, iar Larie și Bud nu se mai transferă în străinătate.

Ce start de 2017 va fi în Gruia, CFR Cluj contra Steaua! Chiar dacă în insolvență, încă, ardelenii și-au propus să pătrundă în play-off, pentru început, după care să atace podiumul. Iar formația "feroviară" a făcut câteva mutări spectaculoase.

Echipa a ajuns ieri după-amiază în Cipru, pentru un stagiu de pregătire, și-au făcut deplasarea și primelor achiziții ale iernii, Claudiu Bumba și Ciprian Deac. Claudiu mai așteaptă cartea verde din Israel, după despărțirea de Hapoel Tel Aviv.

Gabi Mureșan ar putea fi ultima mutare a clujenilor, închizătorul vrea să revină în Gruia, iar Iuliu Mureșan a lăsat deschise negocierile.

"Suntem o forță"

Deac a părăsit Kazahstanul, unde a fost legitimat la Tobol, pentru un contract de 4 ori mai mic, acum câștigând în jur de 6.000 de euro pe lună. "Dacă am ales România, n-am făcut-o pentru bani, am ales să vin pentru fotbal", a declarat fostul internațional, acum în vârstă de 30 de ani.

Vasile Miriuță are planuri mari pentru primăvară. Locul 6, ultimul care duce în play-off, nu îl mulțumește. "Nu mai am nevoie de nimeni, doar de ajutorul lui Dumnezeu, să ne ajute să fim sănătoși și inspirați. Am lot bun, chiar foarte bun. Au rămas și Larie, și Bud, suntem o forță. Am 15-16 fotbaliști foarte buni pe care mă pot baza, acum că au venit și Deac, și Bumba. Gata, am închis transferurile, nu știu ce-ar mai putea apărea!", a comentat tehnicianul de 48 de ani.

S-au certat, s-au împăcat

Miriuță și Deac au trecut peste animozitățile de acum doi ani. Antrenorul l-a vrut pe jucător la Gyor, părțile se înțeleseseră, doar că mijlocașul s-a răzgândit după ce-a primit o propunere de la Beitar Ierusalim. Care nu s-a mai materializat!

Site-ul actualdecluj.ro a dezvăluit cum a reacționat atunci Miriuță: "Deac nu mai există pentru mine. Ce a făcut el, nu se face. Pe românește, m-am fript rău. Ăsta e fotbalistul român. Totul era clarificat, el își dăduse acordul și l-am așteptat cu patronul maghiar zece ore. Când a venit, a zis că nu mai semnează. Dacă n-ai cuvânt, n-ai nimic". Între timp, cei doi s-au împăcat, iar Miriuță a insistat acum pentru revenire.

CFR Cluj ca-n zilele bune

Tr. Marc - T. Lopes, Larie, Horj, Camora - Juan Ruiz (G. Mureșan), Nascimento, Nouvier - Deac, Bud, Bumba

4trofee a câștigat Deac cu CFR Cluj, două campionate și două Cupe ale României