Prima reacție a fotbalistului lăsat acasă de Reghecampf » Cum explică decizia de a pleca din țară

Marti, 18 Aprilie, 17:54

Laurențiu Reghecampf nu l-a inclus în lotul pentru partida cu CFR Cluj (0-0) pe Sulley Muniru, la doar câteva zile după ce Gigi Becali a anunțat că l-a amendat pe ganez și că a dorit să-i rezilieze contractul (detalii AICI).

Muniru a decis să-și petreacă zilele libere alături de familie, într-o scurtă vacanță în Italia și neagă orice informație privitoare la o despărțire de FCSB.

"Am câteva zile libere și am plecat în Italia. Nu am făcut parte din lot. Au fost speculații după ce am apărut într-o fotografie cu fratele meu și familia sa", a spus Muniru pentru Ghanasoccernet.

Sulley a publicat fotografii de la Milano, unde se relaxează alături de familia sa, dar și de mai celebrul său frate, Muntari, care evoluează pentru Pescara.