Răspunsul lui Devis Mangia pentru fanii care l-au apostrofat la amicalul cu Slavia Praga: "Să nu luăm acest meci în considerare"

Articol de — Eduard Apostol Duminica, 12 Noiembrie, 16:14

Craiova a vrut, inițial, să inaugureze noul "Ion Oblemenco" cu FCSB, dar meciul s-a jucat totuși la Turnu Severin, iar "juveții" au pierdut cu 5-2. Oltenii au deschis arena de 5 stele cu Slavia Praga, campioana en titre a Cehiei, și alb-albaștrii au luat bătaie cu 4-0. (detalii + foto de la meci, aici)

Dintre cei 30.000 de oameni de pe stadion, aproape jumătate au plecat după golul al treilea al adversarilor, după ce i-au apostrofat spre ieșire pe elevii lui Devis Mangia. Oltenii n-au suportat umilința la inaugurarea mult așteptată a stadionului.

Antrenorul italian, care a auzit injurii asemănătoare și la ultimul meci de la Severin, a continuat pe linia de a se apăra pe el și pe jucători și de a-i aprecia pe fani:

"Sărbătoarea a fost pentru club și pentru suporterii craioveni și trebuie să rămână așa. Acest meci nu trebuie luat în considerare, trebuie văzut ca un test. A fost și un mod de a evalua nivelul la care ne aflăm. Este o perioadă în care trebuie să analizăm și să îmbunătățim numărul situațiilor de a înscrie și de a le micșora pe cele de a primi gol.

Am avut probleme cu jucătorii, indisponibilități, i-am pus în teren pe cei pe care i-am avut la dispoziție. De o lună și jumătate nu ne bazăm pe toți jucătorii, de aceea și cu Slavia am apelat la mulți copii", a declarat Mangia.

"În privința calității adversarei, trebuie să recunoaștem, să fim obiectivi, Slavia este o echipă bună, solidă, se bate iar la titlu în Cehia și are un parcurs bun în Europa League"

Devis Mangia, antrenor U Craiova

PROBLEME

Mangia are probleme de efectiv. Și vineri seară, Popov i s-a accidentat din start. "Apoi, și Kelici, și Mitriță au avut de suferit. Și Calancea are o problemă la un cot și nu am riscat. Au intrat Mitrovici și Popescu și-au jucat bine. Ne-au lipsit Rossi, Burlacu, Băluță, Zlatinski, Bancu și Screciu.

Nu mă gândesc acum la transferurile din iarnă, sunt preocupat să facem treabă cu ce avem acum la dispoziție", a comentat italianul.