Răzbunarea lui Hagi la 9 ani după ce Becali l-a dat afară! Cum îl umilește pe patronul Stelei!

bigdeal • 29 Decembrie 2016, 00:34

Postat de iosif_vs pe 29 Decembrie 2016, 00:19

Hagi are creier de gaina. Limbajul lui este cel al unui copil de clasa a 4-a, unul cu multe absente si corijente. Se pare ca ii merge cu "academia" asta a lui, dar astept sa confirme si la alta echipa macar unul dintre jucatorii lui. Deocamdata, i-am vazut pe Iancu - esuat la Steaua, Mitrea - esuat in Italia si la Steaua, Manea - disparut in anonimat, Chitu - esuat in Franta.. deci nu prea produce valori, ci tepe pentru gusterii cu bani. Prevad ca regele va fi un tepar chiar mai mare decat gigi. Adica va incasa sume si mai mari de bani pe jucatori si mai slabi fata de cei vanduti de becali