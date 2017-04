Reacția dinamoviștilor după ironiile lui MM Stoica: "Frustrările sunt mari pentru unii"

iosif_vs • 24 Aprilie 2017, 18:10

Postat de unico_biancorossi pe 24 Aprilie 2017, 18:03

ma faci sa zambesc. eu sunt nostalgic dupa marile Derby Dinamo-Steaua de pana in 2003. vad nickul tau si admit ca da, este pacat ca echipa cu care simpatizezi nu mai exista de aproape 3 cincinale, iar faptul ca din incapatanare tu si o seama de romani inca mai confundati marele club Steaua Bucuresti cu FC Initiale Pipera, nu ma determina sa nu raman nostalgic fata de Eternul Derby, care din pacate nu mai poate avea loc de vreo 14 ani. prin disparitia lui Rapid si Steaua, momentan PCH nu are rival la capitolul Ultras, simpatizantii gigismului fiind orice doriti, numai Ultras nu. 8.500 de bilete ?? FC Initiale are o galerie un pic mai mare decat are Chiajna. personal, astept cu multa nerabdare ca Steaua sa revina in Divizia A, astfel incat Eternul Derby sa renasca in toata splendoarea lui.