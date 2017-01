Talpan a făcut ieri o propunere-ȘOC: "De ce să pornim noi din Liga a 5-a? Becali să predea tot și s-o ia de la zero"

timm • 15 Ianuarie 2017, 11:19

Postat de ticbis pe 15 Ianuarie 2017, 10:58

Fara indoiala ca individul are probleme la cap. Ce nu intelege Talpan si sunt multi aici ce pun botul la ineptiile lui, este ca speta procesului este strict comerciala, nicidecum sportiva. Deci Talpan poate castiga in instanta marca, sigla, numele comercial si chiar despagubiri banesti, insa niciodata nu va castiga dreptul de a evolua direct in liga I in locul FCSB si nici retrogradarea acesteia pentru ca tribunalul nu judeca asa ceva. Deci FCSB se poate redenumi in orice fel, insa isi va pastra intacte dreptul de a evolua in liga I, palmaresul si coeficientul UEFA. In anul 2005, clubul Austria Salzburg a fost cumparat de cei de la Red Bull care au schimbat tot: stema, emblema, culori, nume, devenind Red Bull Salzburg, preluand atat locul in prima liga austriaca cat si palmaresul si coeficientul UEFA. O parte dintre suporteri n-au agreat tranzactia si si-au infiintat un club cu vechea denumire si cu stema si culorile traditionale, care se zbate de ani buni prin ligile inferioare. Insa palmaresul Austriei Salzburg si continuiatea acesteia este oficial recunoscut de catre federatia austriaca clubului Red Bull Salzburg si confirmata de catre UEFA care i-a pastrat punctajul si coeficientul european. Talpan bate campii, FCSB nu poate fi retrogradata sau desfiintata de catre FRF sau LPF niciodata, atata timp cat indeplineste normele de participare sportiva si criteriile financiare conform regulamentelor in vigoare.