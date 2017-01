Titularizarea din meciul cu Steaua, cel mai frumos moment din cariera lui Alin Dudea: "Nu mi-a venit să cred"

unico_biancorossi • 18 Ianuarie 2017, 23:45

chiar a jucat foarte bine in locul lui Azer (suspendat), insa numai cat l-a tinut conditia fizica, de cu totul alt nivel decat se cere pentru Divizia A si mai ales decat se cere la nivelul unui Derby. pe mine m-a impresionat inca o data Alin, desi il stiam de multi ani, inca de pe vremea cand juca la juniorii craiovei. era considerat jucator de mare perspectiva, iar venirea lui la Dinamo nu a fost tratata superficial. a fost lasat sa joace mereu, si la Dinamo 2 si la Rapid Suceava, iar revenirea la Dinamo a dovedit un jucator aproape de consacrarea sportiva. a venit foarte meritat, dupa un joc exemplar in semifinala Cupei Ligii si un succes spectaculos, la care si-a adus aportul din plin. un sincer bravo, Aline, si mult succes in cariera ! ps - dupa cum am convenit cu mai multi useri dinamovisti autentici si stravechi, la Dinamo 2 sunt cam 6-7 jucatori foarte interesanti si care pot face pasul spre fotbalul mare. 6-7, nu mai multi. dar unul dintre ei este Alin Dudea.