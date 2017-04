Ultimă oră! Schimbare radicală la Craiova: "Antrenorul urmează să ia o decizie" » Comunicatul emis astăzi de club

ovidiu_3003 • 15 Aprilie 2017, 16:07

...ba prostule ...ba vanea IQ 60 vorbeste de echipa ta ...nu te baga la CSU ...Multescu e un antrenor decent ...pe care o sa se mizeze in continuare ...insa noua ne trebuia unul care sa poata bata fcsb in orice conditii din trei incercari ... rotariu a dat salariile la timp ...nu i un patron grozav dar a ferit echipa de probleme fionanciare ...Vatejelu a gresit mult in defensiva ...bine ca am scapat de el . Da...s au promovat tineri dar in afara de Screciu niciunul nu a confirmat ...Iovan Marcovici inca e copil i se dau minute dar nu e titular . Multesacu trebuie sa faca treaba cu olteni ...niciodata nu vom aduce staruri din alte parti ... Circumstanta lui atenuanta este ca n avem stadionul gata...