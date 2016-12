Un celebru jurnalist italian a făcut un TOP 5 fotbaliști de la Viitorul și a dezvăluit echipele care sunt pe urmele lor!

aiureli...nimeni nu l cunoaste pe asta ...toti trei aia de scrie el ca s in Italia sunt rezerve ...viitura n a transferat niciun titular vreodata nici la fcsb ...dar in Italia...

Marius Dobre • 27 Decembrie 2016, 22:28

Bravo lui Gică pt ce face cu Viitorul.Oare vom mai avea curând un jucător sa ne încântă asa cum făcea Gică????......Anul asta nu am vazut nici un meci din Liga întâi si nu cred ca am pierdut nimic..poate in viitor vom mai avea si noi fotbal,poate scăpăm de amatorismul asta