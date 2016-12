Un fost rapidist a anunțat când se retrage din fotbal: "Dacă se întâmplă asta, o să mă cer afară"

Miercuri, 28 Decembrie, 12:50

Ajuns la 35 ani, Costin Lazăr e de părere că mai putea evolua mult timp la nivel înalt dacă nu era chinuit de accidentări. Acesta a dezvăluit când va lua decizia de a se retrage din activitate, dar crede că încă mai poate evolua în Liga 1.

"A fost un an cu ghinion. Pot spune că nu am putut continua la un nivel mai înalt din cauza unor accidentări. Am avut momente în care am vrut să renunț, mai ales după ultima accidentare.

" Grecia este a doua mea casă. Aș putea spune că suntem mult mai apreciați decât suntem în România. Oricum, o să joc până când n-o să mai pot. Când o să văd că nu mai pot alerga, când o să-i văd pe cei mici că trec pe lângă mine ca acceleratul, atunci o să zic pauză și mă cer afară", a declarat Lazăr la TV Dolce Sport.

De-a lungul carierei, Lazăr a jucat pentru Sportul Studențesc, Rapid București, Paok Salonic, Panetolikos, Iraklis și FC Voluntari.

Lazăr a bifat și 31 meciuri în tricoul naționalei, pentru care a înscris de două ori.