Un nou fundaș pe lista lui FCSB » Un fost căpitan al steliștilor a găsit jucătorul ideal: "E ca mine! Dă bine cu capul și "

Joi, 06 Iulie, 08:38

FCSB este în căutarea unui fundaș central, iar pe lista lui MM și Dică sunt mai mulți jucători.

Fernando Varela, fost căpitan la FCSB, le-a propus oficialilor steliști să îl transfere pe Admilson Estaline Dias Barros "Gege", jucătorul lui Pacos Ferrerira, în Portugalia.

"Dacă cei de la Steaua vor, eu pot să vorbesc cu Gege. Să vină la mine și să îmi zică! E un fundaș central foarte bun. Este genul meu, așa ca mine. Jucăm împreună la naționala Capului Verde. Joacă și în prima liga din Portugalia. Are experiență. Are un joc de cap foarte bun și iese bine cu mingea la picior. Este bun. Are calități. Să-l caute Steaua pentru că Pacos îl dă", a spus Varela la TV Sport ro.

Gege este fundaș central care poate juca și fundaș dreapta. Jucătorul din Capul Verde are 29 de ani și este cotat la 1 milion de euro de transfermarkt.de. De-a lungul carierei a mai jucat la Estrela Amadora, Sporting Pombal, Trofense, Covilha, Martimo, Arouca, iar din ianuarie joacă la Pacos de Ferreira.

28

de selecții are Gege la naționala Capului Verde, pentru care a marcat un gol