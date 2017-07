Un nou stadion de lux în România! Va avea 31.000 de locuri și va costa 50 de milioane de euro

bridges • 05 Iulie 2017, 10:28

Timisoara este intradevar un oras mult prea frumos ca sa nu aiba si un stadion pe masura...Ca sa se stie,un oras este apreciat,evaluat dupa modul in care el arata,de civilizatia stradala a celor care il locuiesc de spatiile verzi de aspectul si grija pt monumentele si cladirile istorice, dupa cun atrage mediul de afaceri,ce bijuterii culturale detine si la urma daca vreti si dpdv al aspectului unui stadion,mai importanta este comportarea galeriilor atat in stadion cat si in afara lui,daca ai o galerie turbulenta,triviala,violenta degeaba ai cel mai frumos oras din tara.