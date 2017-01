Vi-i amintiţi pe Culio, Traore sau Dubarbier? Ce fac acum foştii jucători ai celor de la CFR Cluj

Sougou nu joaca la Sheffield. De ce nu se intereseaza nimeni din Romania sa-l aduca? Bine, are salariu mare, dar macar 50% ar suporta engleza. Iar Sougou e de 10x mai bun ca Adi Popa, chiar si la 31 de ani

ill7ven • 24 Ianuarie 2017, 12:20

Pacat de echipa aia, la momentu respectiv CFR Cluj parea ca da un exemplu pozitiv pentru fotbalu romanesc in ceea ce priveste infrastructura, planurile de viitor si calitatea transferurilor, insa a fost doar praf in ochi... Toti patronii de cluburi romanesti par a fi infractori in cautare de imagine, care au multe de spalat, mai putin rufe.