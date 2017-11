VIDEO+FOTO Victorie muncită pentru FCSB cu Chiajna, scor 2-1 » Roș-albaștrii revin în fruntea Ligii 1!

Abigail Laslas • 05 Noiembrie 2017, 23:03

Postat de dogred10 pe 05 Noiembrie 2017, 23:01

Sunteti pe locu 1 dar esti constient ca lupta adevarata va fi in Playoff cand nu veti mai intalni alde Juventus Bucuresti sa rateze ala penalty in ultima faza, sau sa joace baschet fotbalistu lui ACS POLI tot in careu cum a jucat ieri Golubovici la Medias. Bine, depinde si cine face parte din playoff, eu garantez ca Miriuta, daca intram noi in playoff titlu nu se duce la Mogosoaia,Ghencea sau cum vreti sa-i ziceti, o sa vedeti. Depinde enorm daca intram sau nu in playoff, dar vorba ghicitoarei, sa vedem . :)