EXCLUSIV Încă un fost jucător de la Pandurii se revoltă după ce a fost dat în judecată! "Ei ne spun să ieșim de pe teren și acum ne cer bani?"

Articol de — Vlad Nedelea Duminica, 05 Noiembrie, 14:24

Pandurii Târgu Jiu, formaţie retrogradată la finalul sezonului trecut, a dat în judecată 13 jucători şi Federaţia, după ce fotbaliştii în cauză au refuzat să mai iasă pe teren după pauza meciului cu ASA Târgu Mureş, jucat în decembrie anul trecut.

Oficialii echipei din Târgu Jiu au decis să dea în judecată jucătorii care nu au mai ieșit pe teren la acel meci, dar şi FRF, acuzând că au pierdut pe nedrept trei puncte la masa verde. Surpriza vine de la jucători, care spun la unison că nu au ieșit pe teren nu pentru că n-ar fi vrut, ci pentru că așa le-a dictat Marin Condescu, unul dintre conducătorii echipei.

Jucătorii ies la atac!

După Pițian (DETALII AICI), Alexandru Răuță a decis și el să spună ce s-a întâmplat. Ambii susțin aceeași idee: "Terenul era într-o stare foarte proastă. Nu puteam sta în picioare pe el. Am decis să nu jucăm pentru a nu ne pune în pericol sănătatea. Doi dintre jucători au refuzat să se schimbe, însă domnul Avram a vrut să jucăm, deși inițial spusese că e patinoar. Vorbisem între noi și cum cădea un jucător, să plecăm la vestiar. Deși au căzut mulți, am terminat prima repriză, am văzut că domnul Avram vrea să continue meciul. Conducerea, cu domnul Condescu în principal, ne-a zis să nu mai ieșim niciunul pe teren.

Noi a trebuit să-l ascultăm. S-a fluierat finalul, 3-0 la masa verde, iar acum eu și colegii mei ne trezim dați în judecată pentru că am făcut ce ne-a cerut. N-am făcut nimic de capul nostru! Acum ni se cer sume de bani foarte mari. După ce că nu ne-au mai dat niciun leu din ce aveam de primit, acum ne mai și cer bani. Îi zic domnului Condescu să-și amintească faptul că din cauza lui am ieșit de pe teren, apoi să ne dea banii pe care i-am muncit și abia apoi dacă vrea să ne mai dea în judecată".

113.400 leieste suma pe care șefii clubului speră să o recupereze de la cei 13 jucători dați în judecată ori de la FRF

Aproape un an de la meci

Meciul jucat pe 18 decembrie 2016, între ASA Târgu Mureş şi Pandurii, s-a terminat după doar 45 de minute, când scorul era 2-0 pentru gazde, pentru că gorjenii au refuzat să mai iasă pe teren şi să joace pe gazonul îngheţat (detalii AICI).