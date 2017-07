INTERVIU » Dan Tudorache își dezvăluie, pas cu pas, planul pentru învierea Rapidului: "Pe fani nu-i interesează de unde vin banii, ci performanța! Avem 17 milioane de euro pe an!"

Articol de — Victor Vrînceanu Miercuri, 05 Iulie, 00:01

Dan Tudorache, primarul PSD al sectorului 1, își dezvăluie planul pentru învierea Rapidului: preia marca istorică, promovează până în prima divizie și forțează succesul cu buget-record.

Butoni Montblanc din aur, ceas aurit. "Cred că o să-i conving pe toți cei implicați și o să rămână un singur club. Vreau măcar repetarea performanței din 2006, adică un sfert de finală în Europa". Nu e vreun Becali îmbogățit din schimburi de terenuri și dispus să consume în fotbal o parte din profitul realizat rapid, e Dan Tudorache, primarul sectorului 1.

Edilul face calcule din bani publici și din bani privați pe care promite că-i va aduce. Banii publici ar fi oricum destui. Din 17 milioane de euro anual, cât ar avea primăria sectorului 1 conform Ordonanței ce permite alocarea a 5 la sută pentru sport din bugetul total al instituției, Rapidul ar trebui să poată fi înviat. Tudorache a vorbit deja cu Gabriela Firea, colega de partid de la Primăria generală. Ea i-a promis că nu-i va face concurență, se poate implica liniștit.

Edilul-șef mai are nevoie de un singur vot în Consiliul Local, apoi să preia AFC Rapid, din Liga a 4-a, să lipească marca veche peste această formație. Și să scape de Mișcarea Feroviară, o altă grupare care se pretinde continuatoare. Crede se va rezolva, pentru că oricine are un preț, iar primăria e dispusă să-l plătească. Suporterii sunt de acord, ei au anunțat pentru azi un miting la primărie, o dovadă a susținerii proiectului și o formă de presiune față de consilierii care n-au aprobat investiția în fotbal.

- Domnule Tudorache, peste interesul obișnuit al media, mai nou ați început să fiți căutat și de presa de sport.

- Da, a început de o săptămână să mă caute.

- Nu se poate interpreta că v-ați atins deja scopul? V-ați făcut publicitate cu acest anunț că aveți de gând să preluați Rapidul.

- Nu, nu am urmărit așa ceva! Scopul meu e să rezolv solicitările cetățenilor. Și una dintre cererile oamenilor din Bucureștii Noi și din Chitila a fost aceasta, dacă pot sprijni în vreun fel clubul Rapid. Cu toții știm că e un club înființat acum aproape 100 de ani aici, la Atelierele Grivița. Vreau să respect promisiunile pe care le-am făcut locuitorilor sectorului 1.

- Care-i planul?

- O să am discuții cu cei care dețin patrimoniul, numele Rapid, palmaresul clubului. Ăsta a fost rolul ședinței de Consiliu de vineri, să formăm o comisie care să poarte discuții. Vreau să unim cele trei entități Rapid care există. Dacă putem, bine. Dacă nu, nu ne băgăm. Puteam să demarez discuțiile fără să am nevoie de aprobarea Consiliului. Câtă vreme nu sunt implicați bani, am posibilitatea să pornesc acțiunea prin dispoziție de primar, ceea ce am și făcut luni. N-am vrut să spună cineva că e o inițiativă pentru imaginea mea, am considerat că e mai bine să fie de acord toate partidele. Numai că două partide s-au opus ori s-au abținut. Ce mă deranjează cel mai tare e că am vorbit cu ei dinaintea ședinței, le explicasem despre ce era vorba.

- Pentru investiția în fotbal tot veți avea nevoie de votul Consiliului Local.

- Da, când va fi vorba despre bani voi avea, oricum, nevoie de aprobarea Consiliului. Atunci o să fiu obligat să apar în fața lor să le spun "costă 2 lei!". Altă cale nu există. Dintre cei 27 de consilieri, eu am... Sau îmi sunt apropiați mie 13. 14 sunt în partea cealaltă, PNL și USR. Liderul de grup de la PNL e rapidist, nici nu m-am gândit vreodată că nu va fi de acord cu înființarea unei comisii care să rezolve cazul Rapidului, mai ales că decizia de vineri nu implica vreo sumă de bani.

"Eu garantez!"

- Clubul va fi finanțat în majoritate din bani publici?

- Și din bani publici. Va fi transparență totală. Pe lângă banii publici, vom atrage sponsori. Eu am vorbit deja cu unii și sunt dispuși să vină lângă mine, lângă primărie. Eu sunt garantul acestei asocieri. Sigur vor veni mulți sponsori!

- Dacă marca va fi evaluată la un milion de euro, să zicem, își permite primăria să plătească atât?

- Nu. Dar găsim variante. Pot aduce un sponsor care să plătească acea sumă. Eu vreau să cheltuiesc cât mai puțin din bugetul primăriei. Clubul Rapid are nevoie de un buget considerabil, însă o marte parte din acel buget va veni de la sponsori. Eu sunt garantul stabilității și al faptului că acel sac în care se vor strânge banii nu va fi fără fund.

- Ar trebui să se rezolve curând, înaintea sezonului viitor?

- Între 20 și 30 iulie va avea loc o ședință a Consiliului în care voi veni să spun exact cât costă proiectul Rapid. Consilierii vor hotărî. Mie îmi mai trebuie un vot, pe lângă cele 13 pe care le am. Voi avea discuții personale cu toți cei 14 consilieri care s-au opus sau au ales să se abțină. E suficient să conving o persoană.

- Care e limita? Probabil vă bazați pe Ordonanța care a legalizat investiția primăriilor în sport.

- Primăria sectorului 1 poate să investească în sport 17 milioane de euro pe an. Avem deja colaborări în polo, scrimă, handbal, tenis, natație. Investim în baze sportive pentru aceste sporturi.

- Fotbalul e mai scump.

- Poate salariile sunt mai mari. Sau poate s-au făcut tot felul de afaceri oneroase pe spatele fotbalului. În cazul în care noi vom prelua integral sau parțial Rapidul, totul va fi transparent și banii publici vor fi chibzuiți.

AFC plus FC egal Rapid

- Sunteți suporter rapidist?

- Țin cu Rapidul. Cred că oricare bărbat susține o echipă de fotbal. Eu sunt obligat să susțin o formație care se află în sectorul 1. Dinamo e într-o situație OK, Steaua, la fel. Dacă Dinamo s-ar fi aflat pe raza sectorului 3, cu siguanță primăria de acolo ar fi susținut echipa.

- Dumneavoastră vreți să preluați Rapidul, Voluntariul e în prima ligă, Gino Iorgulescu e și el apropiat de PSD. Pare că partidul ajunge să controleze fotbalul.

- Eu asta am zis și în Consiliu: "Rapid nu va fi clubul PSD, va fi clubul primăriei!". V-am zis, un PNL-ist, liderul grupului, e rapidist. Doar că interesul de partid a fost, se pare, mai mare decât simpatia pentru echipă.

- Rapid a fost, tradițional, un club anti-sistem, o victimă a puterii. E normal ca acum să devină clubul unei primării, susținută din bani publici?

- Primăria nu s-a băgat când Rapid era în cupele europene și o ducea bine. Eu am intervenit pentru că s-a strigat pentru ajutor. Fanii rapidiști din sector m-au rugat să mă implic. Am vorbit cu doamna primar general acum o săptămână, mi-a spus că totul e OK, așa că nu va concura primăria generală cu noi.

- Planul e să preluați AFC Rapid și să lipiți pe acest club marca pe care o veți cumpăra de la FC Rapid aflat în faliment. E corect?

- Da. Să vedem ce pretenții au toți cei care sunt implicați acum în câte un Rapid.

- Sunteți interesat să luați și Clubul Sportiv Rapid?

- Da, însă nu are legătură cu subiectul fotbal. Doamna Caciureac mi-a spus că a fost și la Primăria sectorului 6. Știți că stadionul Rapid are adresa pe sectorul 6, dar terenul e în sectorul 1!

- Convenabil, așa poate să ia bani de la două primării?

- Foarte bine, dacă s-ar putea, ar fi perfect! Doamna Caciureac a auzit că investim în handbal, în alte sporturi. Am întrebat-o câți bani primește de la Ministerul Transporturilor. Mi-a zis că 1,8 milioane de euro. Mă interesează să investesc în sport. Ca primar, am interesul să aibă copiii unde să facă sport. Pentru că am făcut sport până la 18 ani, eu nu m-am apucat de fumat. Așa și acum, un copil nu se apucă de droguri sau de altele dacă practică un sport.



Nu știa că România a fost la Euro 2016!

- Dacă din 17 milioane rupeți 10 pentru fotbal, echipa ar avea buget de titlu!

- Asta mi-am propus eu, s-o aduc exact acolo unde a fost! Măcar unde a ajuns Rapidul în cea mai bună perioadă, în "sferturile" Cupei UEFA.

- Ce părere aveți despre fotbal?

- Fotbalul dinainte de '90 a fost ceva, după '90 a devenit o afacere. Acum, ce s-a întâmplat cu naționala României, că nu a participat la Campionatul European... Eu am fost acolo, am văzut finala și a fost superb! Poate ar fi fost bine ca și România să fi participat la acel turneu.

- A fost, a participat!

- A ieșit devreme... Da, primul meci a fost... Eu voiam să fi fost cât mai sus, nu la coada listei, să se bată pentru primele patru, ca pe vremea lui Hagi.

"Fiecare are un preț"

-Generația lui Hagi era rezultatul unui control al statului, care stabilise că voia fotbal.

- Vedeți? Statul e mai serios decât un privat. Privatul are rolul lui, să vină cu sponsorizări, dar siguranța ți-o dă statul. Eu aș vrea să ajung cu primăria până în Liga 1 și dacă apare o persoană care să investească foarte mult, peste ce se întâmplă în momentul de față în fotbal, mă retrag în glorie. Dacă vine cineva care poate duce clubul la nivelul următor.

- Dacă n-o să uniți FC, AFC și Mișcarea Feroviară, așa cum vreți?

- Fiecare om are un preț, deci eu zic că vom reuși. Cred că pe suporteri nu-i interesează de unde vin banii, îi interesează performanța. Am vorbit deja și vor veni sponsori. Printre ei e unul care a finanțat și Campionatul European de anul trecut. Când eram eu în campanie, Rapid nu exista și acest sponsor era de atunci interesat. Acum, clubul fiind în Liga a 4-a, a fost mai greu, e mai greu să atragi sponsori în al patrulea eșalon. Dar alături de primărie vor veni. Nu vor exista acuzații că s-au "sifonat" bani în stânga și în dreapta!

"Nu știu să existe vreun concurent care să-și dorească și el marca Rapid. E adevărat, pe lichidator l-au mai sunat unul sau altul, însă nimeni n-a depus vreo cerere scrisă. Momentan, scopul e să unim cele trei entități Rapid, pe care unii le numesc și găști" "Eu nu mă bag dacă nu rămâne un singur Rapid! Că nu am nevoie de scandal. Le-am și spus: «Decât să stați în Liga a 4-a, să vă chinuiți, nu mai bine veniți lângă primărie? Mie, ca primar, îmi e mai ușor să găsesc sponsori»" Dan Tudorache

Ce înseamnă palmaresul Rapidului