EXCLUSIV Cosmin Contra, replică dură după atacurile lui Dinu: "E vorba de ură! Să repare el dacă eu am stricat ceva"

Cosmin Contra, selecționerul României, a acordat azi un interviu Gazetei Sporturilor și i-a răspuns lui Cornel Dinu, cel care l-a atacat în dese rânduri, găsindu-l vinovat pentru situația de la Dinamo.

- Cornel Dinu are cel mai contondent discurs în ultimul timp. Ați încercat să aveţi o discuţie lămuritoare?

- Da, înainte să ajung la naţională. Se pare că acel dialog de la bărbat la bărbat s-a transformat în ură din partea acestui om. Nu vreau să-i răspund și nu-mi doresc să intru în conflict cu nimeni. Respect pe toată lumea, iar când sunt critici la obiect, le poţi accepta. Dar n-au cum să te afecteze lucruri care n-au nimic de-a face cu realitatea. Dacă domnul Dinu crede că am stricat ceva la Dinamo, să se ducă dânsul să repare!

- Nu lipsesc remarcile despre trecutul tumultuos al dumneavoastră şi al lui Mutu, noul director sportiv FRF...

- Care e trecutul meu tumultuos? Că m-am bătut cu Davids?

- Că te-ai bătut cu Davids, episodul Laura Andreşan...

- Asta face parte din viaţa privată, nu are legătură cu ce facem aici. Nu ştiu de ce ar încerca lumea să atace astfel de subiecte.

- Au apărut referirile în contextul beției de la Dinamo. Și au existat comparații cum că nici dumneavoastră sau Mutu n-ați putea fi modele din punctul ăsta de vedere.

- Dar ce s-a întâmplat la Dinamo? La Dinamo am jucat cu titlul pe masă în ultima etapă, după ce echipa fusese pe loc de play-out când am preluat-o. Cu mine nu s-a petrecut vreun episod precum cel de la Piatra-Neamţ. Deciziile luate în vară n-au fost doar ale lui Contra şi Mutu, ci împreună cu conducerea clubului. Cred că lotul are valoare să facă mult mai mult decât în prezent. E doar o perioadă proastă, se întâmplă. Eu mi-am făcut treaba la Dinamo cât am putut de bine.

