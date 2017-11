FOTO Aur nou! România a dominat Portugalia, 1-1, ca pe o echipă de ligă inferioară și păstrează șanse mari de calificare la Euro 2019

baddog2 • 10 Noiembrie 2017, 21:48

Postat de becalidinamovit pe 10 Noiembrie 2017, 21:24 mai buni jucatori sunt la U19 ..ianis hagi si PETARDE .Matan ,Screciu,Santean,pot inlocui f bine jucatori titulari ca ianis,puscas ,pascanu ..Ianis si Puscas NU au ce cauta la nationala ,MEDIOCRII

La Ianis Hagi se vede ca nu are meciuri in picioare, HAgi a gresit cand si-a lasat baiatul sa pelce in Italia.NU era momentul sa il lase, in prima liga ar fi jucat meci de meci iar asta ar fi contat enorm.Burleanu a facut un lucru extraordinar prin intruoducerea acelei reguli.Fara acea regula jucatori precum MAN,Costache,Screciu,Morutan,Mailat nu ar fi avut nciodata atatea meciuri jucate ca titulari.