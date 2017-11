FOTO Mircea Lucescu, înaintea duelului cu România: "Dacă nu am mai putut antrena naționala, măcar să joc un amical cu ea" » Il Luce desființează numărul 10: "Pentru mine nu există așa ceva"

Miercuri, 08 Noiembrie, 18:40

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei Turciei, a vorbit despre amicalul pe care echipa sa îl va disputa joi în fața României, de la ora 20:15, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu".

"Vârsta medie a unui jucător din campionatul Turciei este de 29-30 de ani. Turcia e o echipă cu fotbaliști nu foarte tineri. Problema este cum și cu cine pot construi o echipă competitivă. La 21 de ani, un turc nu are abilitățile pe care le are un fotbalist străin.

Cine știe ce se va întâmpla cu noi peste 3 ani? Cu mine, cu noi și cu viața. Joi e un meci amical de prietenie. Am fost inițiatorul acestui joc, am luat legătura cu Federația. Dacă nu am mai avut oportunitate să conduc naționala României, măcar să fiu prezent într-un meci amical cu ea. Nu mai vreau să vorbesc despre naționala României: am câștigat cu 4-0 contra Austriei și am fost îndepăratat de la națională, nu mai vreau să vorbesc.

Pentru mine acest meci e o sărbătoare, mă întâlnesc cu oamenii în mijlocul cărora am trăit. Nu am nevoie de victorie, ci să confirm niște judecăți, niște idei ale mele", a declarat selecționerul de 72 de ani.

Chestionat de jurnaliști, Lucescu a abordat și intens mediatizata problemă a tricoului cu numărul 10 din cadrul echipei naționale a României.

"Tricoul cu numărul 10 este valabil doar într-un anumit tip de fotbal, în campionatul Italiei. E vorba de un stil de joc care nu se potrivește peste tot. O generație întreagă de suporteri a rămas cu această idee. În Germania, în Anglia nu există numărul 10. Nici pentru mine nu există numărul 10, doar italienii au rămas cu această idee", crede Lucescu.

Cu multă eleganță, "Il Luce" a încercat să evite să facă o comparație între jucătorii români și cei turci:

"E greu de făcut acum o analiză. Se vor da prea multe interpretări cuvintelor mele. Jucători talentați sunt peste tot în lume, depinde cum sunt organizați, educați și crescuți ", a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă de azi.

'Mi-a făcut o plăcere extraordinară să văd jucători de la Corvinul care au venit să mă salute. A fost cel mai frumos fotbal din România în acea perioadă" Mircea Lucescu