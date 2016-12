Superlativele GSP 2016 Azdren Llullaku s-a clasat pe locul 2: "La Gaz am avut parte de liniște"

Articol de — Andrei Crăiţoiu Joi, 22 Decembrie, 09:23

Azdren Llullaku a avut șase luni de vis la Mediaș și-a prins locul 2 în Ancheta GSP.

- Azdren, te așteptai la un final de an așa de bun?

- Fotbalul e viața mea! Fac ceea ce îmi place, am liniște, mă înțeleg foarte bine cu antrenorul și cu cei din echipă. Suntem o familie, iar ăsta e un plus mare pentru noi. Sunt încrezător, mereu concentrat și sunt sigur că evoluțiile mele vor continua să fie din ce în ce mai bune.

- 2016 a venit și cu convocarea în premieră la echipa națională a Albaniei.

- A fost o împlinire pentru mine că am ajuns acolo. Cel mai important pentru mine este să continuu pe aceeași linie și să îmi fac treaba cât mai bine pentru Gaz. Promit că voi munci la fel de mult și în 2017 pentru că vreau să mă mențin pe această linie foarte bună.

- Ești golgeterul la zi al campionatului din România. Ce s-a schimbat în jocul tău?

- Am multă liniște și mă gândesc doar la fotbal. Mă înțeleg foarte bine cu colegii, cu domnul Pustai. Dânsul mă pune să joc cum știu eu cel mai bine. Chiar dacă sunt pe primul loc în clasamentul golgeterilor din Liga 1, mai trebuie să lucrez mult, să alerg și să îndeplinesc tot ce mi se cere.

- Ați câștigat cu Steaua, ați umilit Dinamo. Cum ați reușit?

- Am demonstrat că suntem o echipă foarte puternică și luptăm până în ultimul moment. Am tras tare pentru a câștiga la București cu Steaua și să batem Dinamo, 4-0, la Mediaș. S-a văzut că noi am fost fizic mult mai buni decât Dinamo, le-a fost imposibil să mai revină în cărți. La București am avut parte și de noroc, dar e important că am luat toate punctele în duelurile cu echipele din București. La Mediaș este o familie, iar echipa e foarte bună!

- Se tot vorbește că vei pleca de la Mediaș în iarnă.

- Momentan, eu nu vreau să vorbesc nimic despre asta. Nu vreau să-mi încarc capul cu tot felul de oferte, de discuții. Nu vreau să mă gândesc absolut deloc la asta, singurul om care o face e impresarul meu. Eu mă simt foarte bine în România, rămâne să vedem ce voi alege.