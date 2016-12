Superlativele GSP 2016 Stanciu, pe locul 2 în Ancheta Gazetei: "Euro, cea mai mare dezamăgire!"

Articol de — Andrei Crăiţoiu Joi, 22 Decembrie, 09:23

Nicușor Stanciu a bifat cel mai scump transfer din fotbalul românesc, dar și din Belgia, plecând pe 10 milioane de euro de la Steaua.

- A fost grea trecerea de la Steaua la un campionat mult mai puternic?

- Mă bucur pentru că am petrecut la Steaua ani foarte frumoși, cu niște colegi fantastici, am avut satisfacții foarte mari, dar la Anderlecht am găsit condiții excelente, m-am adaptat foarte repede, Alex a fost alături de mine. E echipa potrivită pentru mine și mi-am dorit foarte mult să ajung aici.

- Cum ți se pare suma de 10 milioane de euro?

- Mă așteptam ca patronul să ceară foarte mulți bani pe mine, dar nu mă gândeam niciodată că o să plec pe o sumă atât de mare. Mă gândeam că pot să fiu vândut pe undeva pe la 4-5 milioane de euro, chiar și așa era o sumă mare. Steaua a obținut însă o sumă imensă!

- 2016 a venit cu convocarea la națională și-un turneu final, plus tricoul cu numărul 10.

- Chiar dacă am ajuns târziu la echipa națională, mă așteptam să ajung pentru că am avut un sezon foarte bun! La meciul de debut am și marcat, cu Lituania, n-am simțit deloc o presiune pe umerii mei. Despre Euro ce să zic? Ca rezultate a fost o mare dezamăgire.

- E Stanciu noul Hagi?

- Nu îmi place să fiu comparat, dar asta nu înseamnă că nu-l respect pe domnul Hagi. Chiar dacă am purtat numărul 10, nu se poate spune că sunt noul Hagi! Au fost mulți jucători importanți în România foarte buni.

- Ce-ți dorești pentru noul an?

- Să joc cât mai bine și să încerc să fac față pe postul pe care sunt folosit de către antrenor. Sper să am evoluții cât mai bune pentru că îmi doresc să ajung în Anglia sau în Spania. Starea mea de spirit s-a schimbat mult acum și chiar mă simt mai liniștit.