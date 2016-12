SUPERLATIVELE GSP 2016 Surprize plăcute » Cuplul Tecău/Mergea și CSM București împart poziția secundă în ancheta Gazetei

Articol de — Marian Ursescu, Roxana Fleşeru Joi, 22 Decembrie, 09:23

Deși nu porneau favoriți, dublul Tecău- Mergea și echipa de handbal CSM București au ajuns la performanțe notabile, clasându-se pe locul 2 în Ancheta Gazetei.

Pe Horia Tecău și Florin Mergea i-a dus pe locul al doilea în Ancheta GSP medalia de argint de la Rio. O realizare pe care au pregătit-o din timp, pentru care și-au sacrificat evoluțiile în circuitul ATP în acest sezon și au fost la un set de aur. Perechea română a pierdut în finală la cea formată din Rafael Nadal și Marc Lopez cu 2-6, 6-3, 4-6.

"A fost o emoție în plus, mai ales că am jucat cu Florin, cu care am istorie împreună și o relație bună. Suntem de aceeași vârstă, am crescut împreună, aveam acest vis de când eram copii și de aceea a fost o emoție mai mare", a spus Horia Tecău.

"Pentru mine nu e comparabil cu nimic, e ceva unic. Să-ți reprezinți țara pe cele mai înalte trepte olimpice e o onoare și un privilegiu", a completat Florin.

În 2015, atunci când a câștigat Wimbledon-ul și Turneul Campionilor, Horia a fost desemnat cel mai bun sportiv român în Ancheta Gazetei.

Regine în Europa

Să iei startul pentru prima dată în Liga Campionilor și să câștigi și trofeul, asta da, realizare! Au reușit-o handbalistele de la CSM București. Calificată cu mari emoții în Final Four, campioana României pornea la Budapesta cu șansa a patra.

În semifinale a spulberat cu 27-21 pe Vardar Skopje, echipa care era la a treia participare consecutivă în Final 4. Pentru CSM urma finala cu marea favorită, Gyor, echipă care juca în capitala Ungariei ca acasă, cu 10.000 de fani în spate. A fost cel mai frumos meci văzut vreodată în Final Four la feminin.

Cu răsturnări de scor, tensiune, emoții, prelungiri și, la final, aruncări de la 7 metri. Când Aurelia Brădeanu a transformat aruncarea și a dus scorul la 29-26, trofeul era deja la București. Visul devenise realitate.

"A fost ceva de vis! De mult speram să câștigăm Liga, dar nu ne-a trecut prin cap că va fi chiar la prima participare. Mă chinuisem atât de mult cu Oltchim...", a declarat căpitanul Oana Manea. Pentru cel puțin un an, CSM e regina Europei.