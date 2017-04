FOTO Mesaj clar al lui Adrian Mutu: ”Vreau să conduc precum Cezar, vreau să merg pe apă ca Iisus”

Articol de — Eduard Apostol Vineri, 28 Aprilie, 19:34

Adrian Mutu, 38 de ani, și-a completat colecția de tatuaje cu unul ce include versurile piesei artiștilor Empire Cast și Yazz, "Power of the Empire", oficialul dinamovist avându-le inscripționate pe brațul stâng.

"I wanna reign over my Empire like Caesar / I wanna walk over water and die like Jesus / My mind is a weapon, I got keep it loaded". Ceea ce s-ar traduce prin "Vreau să conduc peste imperiul meu precum Cezar / Vreau să merg pe apă și să mor ca Iisus / Mintea-mi este o armă și trebuie să mi-o țin încărcată".