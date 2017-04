FOTO United are măcar fani de Ligă » ”Diavolii” vor avea un susținător fierbinte pe Old Trafford

Miercuri, 19 Aprilie

Man. United mizează să câștige Europa League pentru a prinde grupele Ligii, calea mai facilă decât locul 4 în Premier.

În returul cu Anderlecht din "sferturi", trupa lui Josè Mourinho va avea pe Old Trafford și un susținător fierbinte. Bethany Humphreys, manechin din Manchester, a jucat deja până la 20 de ani în mai multe filme. Pasionată de călărie și de gimnastică, șatena are o mare slăbiciune pentru "The Red Devils" și pentru managerul portughez.