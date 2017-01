Octavian Ispas, antrenor român de kaiac în Japonia: ”Sportivii au fost lăsați deliberat să se dopeze pentru rezultate și bani”

Articol de — Justin Gafiuc Sambata, 07 Ianuarie

Antrenorul lotului olimpic de kaiac al Japoniei, Octavian Ispas, e omul care, printr-un mail trimis la ANAD, ar fi spart planurile de acoperire al dopajului în masă practicat în kaiacul românesc.

"Un individ numit Ispas a trimis un mail la ANAD zilele trecute". "Care Ispas?". "Tembelul de Ispas din Japonia. Și a făcut-o zob pe doamna Vâjială. Și a zis că dacă nu-și face datoria la sânge...nici nu vrea răspuns. Știe ce are de făcut!".

E un pasaj din celebra înregistrare audio a discuției despre dopingul din lotul olimpic de kaiac-canoe purtată între președintele federației, Ion Bârlădeanu, și Liviu Dumitrescu, sportivul depistat pozitiv cu hormon de creștere.

Iar "tembelul de Ispas" este Octavian Ispas, 42 de ani, antrenorul lotului olimpic de kaiac-canoe al Japoniei, pe care-l pregătește din 2005. A fost cu niponii la două Jocuri (2008, 2012), iar acum lucrează pentru Tokyo 2020.

- Domnule Ispas, care e povestea mail-ului buclucaș expediat la Agenție?

- Pe surse, auzisem în aprilie că sunt trei cazuri de dopaj la lotul de kaiac, am fost curios să știu despre cine e vorba. Am tot urmărit presa și n-am sesizat nicio informație. După vreo două săptămâni, am luat legătura cu persoana care-mi zisese și am aflat că președintele federației s-a lăudat în mod repetat că rezolvă el ca un zeu și nu va apărea nimic. Atunci am decis să-i trimit acel mail doamnei Vâjială, mai ales că anterior avusesem o experiență fructuoasă cu dânsa. Îi sesizasem niște nereguli, mi-a dat dreptate, a împărțit și niște sancțiuni.

"Testele pozitive nu erau încărcate pe intranetul WADA"

- Bun, iar acum ați rugat-o să meargă până la capăt. Aveați dubii că se oprește ancheta?

- Toate semnele mergeau către această direcție. Din câte știu, ANAD a descoperit în aprilie 18 teste pozitive, pe care, inițial, nu le-a încărcat în sistemul de intranet al WADA, nici măcar după ce se aflase public despre cazurile lui Mitrea și Dumitrescu. Iar aici evenimentele, așa cum le-am auzit eu, au alarmat inclusiv federația internațională la momentul regatei de calificare pentru Olimpiada de la Duisburg, în mai.

- Puteți detalia?

- Federația i-a trimis în Germania pe Strat și Carp, tineri, necunoscuți, în locul cuplului consacrat Dumitrescu - Mihalachi. Dumitrescu fusese deja anunțat dopat cu hormon înainte de Duisburg. Acolo, au apărut discuții legate de forma sportivilor și suspiciuni normale de doping. Așa că federația internațională a accesat sistemul de intranet al WADA, unde, surpriză!, în dreptul României nu apărea nimic despre Dumitrescu. Au solicitat lămuriri de la WADA, aceștia au întrebat mai departe la București, la ANAD, moment în care Vâjială s-a speriat și a publicat pe sistemul intranet al WADA toate cele 18 teste pozitive efectuate.

"ANAD a preferat comunicarea pe sub masă cu federația"

- În niște postări pe facebook, sugerați că federația română și ANAD i-au aruncat la înaintare în primul grup doar pe Dumitrescu și Mitrea. De ce ar fi procedat în acest fel?

- Eu aș întreba altceva: de ce doar Mitrea a apărut public cu meldonium și nu toată lumea depistată, atâta vreme cât testele au fost făcute în același timp, în aprilie? Iar de Dumitrescu a vrut să scape președintele Bârlădeanu, deși cuplul Dumitrescu - Mihalachi câștigase de fiecare dată în fața lui Strat - Carp. Problema gravă e că Strat - Carp, ca și Mironescu, de altfel, au fost trimiși la regata de la Duisburg atunci când se știa foarte bine că picaseră pe meldonium. Adică, tu, federație, ai clar informația că cei trei sunt pozitivi și îi trimiți la competiție în Germania?! De aici și reacția ulterioară vehementă a federației internaționale.

- Mă întorc la suspiciunea unei tentative de acoperire a cazurilor. Cum s-ar putea face, totuși, așa ceva la ce amploare avea dosarul?

- Dacă, după testarea din aprilie, ANAD informa oficial sportivii și federația, cred că nu ratam Olimpiada de la Rio. Așa, preferând comunicarea pe sub masă, ANAD a cedat presiunilor făcute de federație și, probabil, de alte instituții, s-a mers pe a ascunde totul până când au realizat însă că devine extrem de periculos, fiindcă informațiile deja circulau într-un cerc prea mare. Sincer, n-am înțeles exact anumite proceduri, dar când federația află pe surse din ANAD că are mai întâi patru sportivi dopați, iar apoi lotul se mărește, firește că au început probabil jocurile de culise. Și s-o fi dat pe chestii patriotice: "Hai să vedem cum îi ajutăm pe băieți, că e an olimpic, e păcat pentru România!". Că la noi așa se lucrează! Iar ANAD a mai comis o eroare.

"S-a adoptat ideea de a-i lăsa pe sportivi și pe antrenori să facă ce vor"

- Care?

- A greșit când a acceptat varianta federației ca doar Mitrea și Dumitrescu să fie făcuți public. Astfel, a creat revolta normală a celor doi sportivi, care știau clar informațiile similare despre colegii lor. Iar în replică Mitrea s-a dus și a declarat tot la ANAD. Iar apropierea dintre federație și ANAD reiese și din faptul că, în scurt timp, cineva din federație a aflat despre dezvăluirile lui Mitrea și i-a sfătuit imediat pe ceilalți să facă plângere penală împotriva denunțătorului pentru declarație mincinoasă. Dar de unde să știe federația și restul sportivilor cât de mincinoasă e declarația, pentru că, în mod normal, nu aveau acces la conținutul ei! Iar Mitrea s-a ambiționat, a mai adus și alți foști kaiaciști, care au vorbit și ei despre o grămadă de alte nenorociri, iar bulgărele n-a mai putut fi oprit.

- Cum vă explicați că nu există nicio sancțiune, finalmente, pentru federație sau președintele Bârlădeanu?

- E încă un detaliu care sugerează apropierea față de ANAD, mai ales că, din câte am auzit, ar fi existat în anchetă declarații care-l incriminau și pe Bârlădeanu. În general, el a știut cam tot timpul ce se întâmplă la lot, dar a preferat să meargă pe varianta de a închide ochii și, pe undeva, a coordonat totul prin poziția lui deschisă pro-dopaj. Pentru mine este clar că, în ultimii ani, s-a adoptat ideea de a-i lăsa pe sportivi și pe antrenori să facă ce vor ca să iasă rezultate, să fie bani la federație și să atragă premieri. Dacă urmăriți listele de premieri de la MTS, o să vedeți că, pentru două, trei medalii, sunt recompensați la grămadă metodiști, medici, mecanici. Numai în România e posibil așa ceva!

- Ați auzit că doctorița Pătrugan și asistenta Moreșan au primit suspendare pe viață?

- Ele nu făceau nimic fără federație și antrenori. Nu vine nimeni să zică: "Hai, mă, băieți să vă dopez eu!". Țineți cont că doctorița nu stătea cu lotul, ci venea din când în când. Iar Loli Moreșan nu face ce vrea de capul ei. E foarte comodă, ar sta degeaba dacă ar putea. De exemplu, sunt curios cum ar justifica federația existența în contabilitate a unor materiale perfuzabile, seringi! Asta apropo de implicarea "solitară" a staff-ului medical.

"Am auzit că, în urmă cu doi ani, președintele federației ar fi propus într-un Birou Federal să țină acasă lotul de tineret pentru vreo doi, trei ani și abia apoi să iasă cu ei la competiții. «Adică să-i dopăm?», ar fi fost întrebat în ședință. Iar din punctul ăla discuția s-a închis"

Octavian Ispas "Cel mai mult mă doare că, din luna mai până acum, adică după tot acest scandal imens, nimeni de la ANAD, MTS, COSR sau federație nu a organizat nicio acțiune de prevenție-educație pentru informarea juniorilor, seniorilor și antrenorilor despre pericolele dopingului. Dacă nu avem reacție imediată, vom continua la fel!"

Octavian Ispas "Din păcate, în kaiacul românesc nu există niciun fel de opoziție la adresa modului în care federația gestionează fenomenul. Se pare că e o situație plăcută pentru toți și-și doresc să continue la fel. Sunt toți prieteni între ei"

Octavian Ispas

925.000 €a fost bugetul FRKC pentru anul 2016: a fost pe locul 9 la nivel național în topul finanțării