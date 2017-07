Steaua reinventează calendarul: "Au falsificat CNP-uri cu luna a 13-a în ele!”

Articol de — Marius Mărgărit, Răzvan Luţac Miercuri, 05 Iulie, 09:00

CSA Steaua este acuzată de fals de părinții unei sportive



Gabriela Popescu , mama poloistei Beatrice Popescu , 18 ani, a cerut documentele fiicei de la CSA Steaua pentru a o opera la Spitalul Militar, însă a avut o surpriză



Într-un document pe care nu-l văzuse niciodată, cererea de dublă legitimare, apăreau semnăturile și CNP -urile ei și ale soțului: "primele sunt false, celelalte sunt inventate grosolan"



De exemplu, ea apare născută în luna a treisprezecea, cu 11 ani mai devreme (1959 față de 1970), iar la soț e o diferență de trei ani (1966 față de 1969)



Răspunsurile celor de la Steaua sunt diferite, de la un document folosit drept model trimis din greșeală femeii la "i-am dat foaia fetei și ea a venit cu acele date completate"

Mama unei poloiste acuză clubul Steaua că a falsificat semnături și a inventat CNP-uri pentru dubla legitimare a fetei.

În vremurile celor ce cred în Google, Biserica lui Google apare, mai în glumă, mai în serios, cu o mulțime de adepți!, domeniul valideaza.ro însumează toate CNP-urile cetățenilor români. Și le verifică. Dacă un CNP nu este corect, apare imediat un mesaj simplu. "Codul CNP X este invalid. Structura codului este incorectă".

Așa se întâmplă pentru CNP-urile din documente ale CSA Steaua!

1966 în loc de 1969 la tată



"Asta pentru că sunt inventate. Iar semnăturile mele și ale soțului meu, falsificate!", tună Gabriela Popescu (foto), mama unei poloiste ce a trecut prin Ghencea, Beatrice Popescu. De o săptămână, după ce a descoperit neregulile, femeia și-a luat copilul și l-a mutat la marea rivală Dinamo.

Documentul reprezintă dubla legitimare a fetei la CSS1 București și CSA Steaua, datat 1 septembrie 2015. Completat de "fiica mea, deși ea spune că n-a văzut niciodată acea foaie". Însă marele șoc vine în subsolul paginii, unde cei doi părinți ar trebui să își dea acordul pentru mutarea minorului. Mai întâi, tatăl.

- Popescu Cătălin / calitate părinte. CNP: 1660213236164. Site-ul valideaza.ro afirmă CNP INVALID. Gabriela Popescu plusează: "logic, e invalid, soțul meu este născut în 17 septembrie 1969". Restul nici nu mai contează!

Au reinventat calendarul: luna a 13-a!

Miezul plin de uluială al poveștii îl reprezintă Codul Numeric Personal al mamei, chiar reclamanta Gabriela Popescu. "În primul rând, mi-au greșit data nașterii cu vreo 11 ani. Eu sunt născută în 1970, acolo sunt trecută în 1959. Nici măcar nu s-au sinchisit să mă pună mai tânără decât soțul meu. Sau măcar pe-acolo, nu cu 7 ani mai în vârstă", face haz de necaz aceasta.

Însă luna ar trebui să fie botezată. Femeia este trecută ca fiind născută în luna a 13-a! CNP-ul redactat este Popescu Gabriela / calitate părinte. CNP: 2591315414538. Adică 15.13.1959!!!

Iar Popescu spune că "îl bănuiesc de fals pe antrenorul Eugen Georgescu". Nimeni altul decât antrenorul echipei de polo - fete de la Steaua și președinte al Comisiei Federale de Antrenori ai FR Polo!

9 ani de polo în jurul unui document

Pe scurt, "la liniuță", în 5 pași, cum s-a ajuns la documentul despre care Gabriela Popescu susține că este falsificat:

2008: Beatrice Popescu începe să joace polo la clubul CSS1 București, antrenată de Eugen Georgescu și Andrei Stoicuț;

2014: CSA Steaua își deschide secție de polo – fete, părinții află că fetele vor evolua, ca dublu legitimate, la Steaua (competițiile de senioare) și la CSS1 (ca junioare). "Nu ni se spune că trebuie să semnăm vreun act suplimentar", spune Gabriela.

2016: Beatrice Popescu se accidentează la piramida nazală în luna octombrie;

ianuarie – martie 2017: după mai multe controale și diagnostice, medicii hotărăsc să o opereze pe Beatrice Popescu abia după ce împlinește 18 ani și o sfătuiesc pe mama acesteia să preia o documentație de la Steaua pentru a o opera la Spitalul Militar.

30 mai 2017: după mai multe discuții telefonice, Gabriela Popescu primește toate actele fetei de la CSA Steaua. Printre care și cererea de dublă legitimare, "atunci am văzut-o pentru prima oară", cu numele și semnătura ei și a soțului, precum și CNP-urile scornite!

"Par reale, dar mă abțin de la comentarii"

Avocat de profesie, Gabriela Popescu a înaintat deja o plângere penală către Parchetul Militar de pe Lângă Tribunalul Militar București pentru a semnala cele întâmplate.

Aceasta a făcut mai multe plângeri, inclusiv la Federația Română de Polo, condusă, din februarie 2017, de Călin Găvruș. Scurt interviu prin telefon cu actualul președinte al FR Polo.

- Bună ziua, domnule președinte Găvruș. Vă sun în legătură cu problema sportivei Beatrice Popescu, am înțeles că ați fost informat…

-⁠ Da, da, i-⁠am și răspuns mamei sportivei. Am aflat.

-⁠ Cum vi se pare acest caz?

- Sincer, chiar dacă sunt președintele Federației de Polo, aș vrea să vorbiți cu părțile implicate. Nu vreau să mă bag, e vorba totuși de un membru afiliat, de structura noastră. O afirmație în plus sau în minus, chiar dacă vine de la președintele Federației Române de Polo…

-⁠ Totuși, cum vi se pare acele documente, cererea de dublă legitimare?

- Din ce am văzut eu, par reale… Dar vă spun, și așa e o situație sensibilă. Nu vreau să vorbesc mai mult. E ca și cum ar face cineva de la dumneavoastră, de la GSP, un lucru, să fie acuzat de ceva și v-aș suna pe dumneavoastră să îmi comentați când îi sunteți coleg…

-⁠ Da, dar…

- E o perioadă mai neagră. Vă dați seama, e o lume mică, nu aș vrea să agităm apele și mai tare, să declanșăm un tsunami!

19 sportivea avut Steaua în primul ei sezon, 2014-15, în care a luat și titlul de campioană

67 de goluriaa marcat Steaua în ultimul turneu final, în care a ieșit campioană din nou

CE SPUNE CSA STEAUA

"Noi i-am dat actul fetei, mai departe nu știm" :)

INTERVIU. Cristian Neagoe, șeful secției Activitate Sportivă de Performanță din cadrul CSA Steaua, spune că "se va face o expertiză grafologică"

- Bună ziua, domnule Neagoe, aș vrea să vorbim de cazul Beatrice Popescu.

- Din ce știu, fata a primit dezlegare. Ea era legitimată la CSS1, cu dublă legitimare la noi.

- Nu vreau să vorbim neapărat de dezlegare, ci de dubla legitimare, de acel act...

- Haideți să vă spun cum stă treaba, cum e procedura. Pentru că fata era minoră, se întocmește acel act, ea îl completează și apoi îl duce acasă, pentru a fi semnat de părinți. Așa e procedura la noi, ca să nu punem părinții să vină până aici! Ea l-a adus așa, nu știm ce a făcut cu el, de la ea l-am primit atunci, în septembrie 2015.

- Totuși, s-a făcut o plângere în acest sens.

- Va exista, probabil, și o expertiză grafologică în acest sens. Mai multe nu știu, doar că a avut niște probleme medicale.

"Documentul ăla era doar un model-tip!"

Antrenorul echipei de polo fete a CSA Steaua, Eugen Georgescu, susţine că "a fost o greşeală că i s-a dat acel act mamei lui Beatrice, nu e valabil, iar originalul e la Federaţia de Polo"

Georgescu, cel care a antrenat-o pe Beatrice din copilărie, susţine că "în polo este permisă dubla legitimare. Noi aveam o convenţie cu cei de la CSS1, să ne dea junioare pe care să le folosim şi în echipa de senioare la Steaua. Dubla legitimare se făcea pe câte un sezon. Beatrice şi alte colege de-ale ei erau în această situaţie de trei ani. Ea nu a fost transferată de fapt, la Steaua, este legitimată la CSS1!".

Cât despre documentul de dublă legitimare emis de Steaua, Georgescu a spus că "a fost o greşeală că a fost dat părinţilor sportivei şi de la aceasta mama sportivei a făcut din ţânţar armăsar. A fost scris ca un fel de model. Cum e la Poştă, unde, ca să completezi un formular, ţi se prezintă modele gata scrise. Ni s-au cerut la club la Steaua tot felul de hârtiuţe. Dar acel document fără nicio valoare, cererea aceea de dublă legitimare, o completasem ca să arătăm fetelor şi părinţilor cum se completează. Are număr de înregistrare, dar e pus aiurea. La Federaţia de polo este actul original".

Georgescu a continuat: "Actul ăla nu era valabil nici după regulamente, fiindcă trebuia ştampilat de clubul care le cedează, adică de CSS1, nu de Steaua, cum e acolo. Au fost semnate şi ştampilate corect de Steaua, dar în regulament spunea că trebuia să facă acest lucru doar clubul care le dă pe jucătoare, nu cel care le ia"!