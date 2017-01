Un doctor în biochime despre practicile medicale de la kaiac: ”Dacă bag Neoton în ziua cursei dau peste efecte adverse”

Articol de — Justin Gafiuc Marti, 24 Ianuarie

Doctor în biochimie și fost șef al laboratorului de la Institutul Național de Cercetare Sportivă, Dorel Tocitu vorbește despre practicile medicale controversate de la lotul național de juniori la kaiac.

- Domnule Tocitu, juniorii de la lotul național de kaiac au povestit cum li s-a administrat în condiții improprii, într-un microbuz, o substanță numită Neoton, permisă de WADA, dar controversată în lumea medicală. Cum se procedează, de fapt, cu acest Neoton, folosit de obicei în chirurgia cardiacă pentru tonifiere?

- E un tonic la care apelează mulți sportivi, dar trebuie să știi cum să îl administrezi ca să beneficiezi de efectele lui. Nu e ca Polidinul, faci trei fiole, mai iei și niște Nurofen și ai rezolvat cazul. În primul rând, ultima intervenție pe venă ar trebui să se producă înainte cu maximum 48 de ore de concurs, iar atunci apelez la glucoză și la încă vreo două produse simple. Dacă bag Neoton în ziua competiției sau cu 24 de ore înainte, s-ar putea să am efecte exact pe dos. În loc să-l tonifiez pe sportiv, să-i umblu la capacitatea de efort, îl blegesc!

- Păi, la kaiac așa s-a și procedat: Neoton administrat în ora dinaintea intrării în cursă!

- Aia nu! Risc să stric tot. Pentru că organismul sportivului îl pregătesc cu vreo 10-11 zile înainte cu o perfuzie hard, cu aminoacizi, "B"-uri, iar dacă bag Neoton în buza concursului mă trezesc, Doamne ferește!, cu vreun hematom sau cine știe ce alte probleme. Deși prospectul medicamentului precizează că se procedează și în acest fel, regula asta, cu timpii de administrare, funcționează când ești bolnav și stai în spital. E un pic altfel pentru sportivii de performanță.

- În ce sens?

- Din practica studiată și din discuțiile purtate cu specialiști care au avut pe mână performeri din Top 10 mondial, aproape toți se raportează la acest reper de 48 de ore la capitolul intervenției pe venă. Pentru că trebuie să lași dozele să se depună în mușchi, în ficat, în rinichi. Au nevoie de timp. Dacă fac doar cu 40-50 de minute înainte de cursă, chiar dacă scrie în recomandări că fosfocreatina se activează și se duce în mușchi, mecanismul pentru sportivi nu corespunde cu detaliile din prospect. Mai pe românește, riști să-l faci cam degeaba.

- A mai existat un caz, cu un sportiv căruia i s-a făcut rău de la o perfuzie cu Evaton, un complex de vitamine B. Și a reclamat că se sufoca atunci când s-a crescut ritmul de administrare.

- Absolut veridic! Vedeți unde ajungem când administrează unii cu parafă, dar numai pentru că au citit într-o carte sau le-a spus lor cineva un secret? Te trezești că e altceva în realitate. N-aș vrea să comentez prea mult, dar e cert că B12 administrat pe venă poate produce sufocări dacă debitul nu e potrivit. De exemplu, poți băga B12 și unei fetițe de 40 de kilograme în patru ore și jumătate, dar dacă vei coborî timpul la trei ore s-ar putea să ai probleme. Iar asta că se sufocă și-l stabilizezi repede ar fi cel mai mic necaz. La chestii din astea poți ajunge și la intervenții SMURD dacă nu ești atent! Acum, depinde și de concentrații.

"Cu meldoniumul am fost exact ca la Moscova!"

- La ce vă referiți?

- Păi, a venit un nene la mine la un moment dat, plin de bani, avusese toate femeile și mașinile dorite, dar i se năzărise să urce pe Aconcagua, cel mai înalt vârf de pe continentul american. I-am explicat că se pregătește, ajunge acolo, dar după vreo opt luni s-ar putea să descopere niște microleziuni pe creier din cauza lipsei de oxigen din timpul expediției, fiindcă n-are în spate un program constant de antrenament. I-am zis că-l pot ajuta cu niște cocktailuri, cu o combinație de "B"-uri și omul mi-a adus din State o pastilă care m-a lăsat mască. Nu se vindea nici în farmacii, se găsea doar prin sălile de fitness, pentru culturiști. Era un complex de "B"-uri cu o concentrație de 3.500 de ori doza zilnică necesară! Așa că nu e de glumă!

- Dosarul cu meldoniumul de la kaiac presupun că nu vă e străin. Aveți anumite dubii vizavi de povestea asta tulbure?

- Ce i-a întrebat federația internațională pe români la început, aia îi va întreba și la ridicarea suspendării: "Cum dracu' au avut toți aceeași substanță?". De ce n-a avut unul Naposim, altul hormon, celălalt meldonium? Atunci era fiecare independent. Primul s-a informat pe net, al doilea se culcă cu o asistentă de la urgență care l-a învățat cum să procedeze, al treilea are o mătușă farmacistă în Moldova. Dar când întreg lotul are meldonium e organizat cam ca la Moscova, nu? Să n-avem vreo îndoială! OK, dacă oamenii au reușit să indice niște vinovați, penalizați de ANAD, e foarte bine. Dar va rămâne acolo un steguleț de atenționare pe români, care, ca și alții, au căzut, de fapt, de fazani într-o reglare de conturi pe teme de dopaj între americani și ruși!