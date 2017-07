Gabriela Szabo, alături de IT-iști la Crosul F-Secure Step by Step 2017

Luni, 26 Iunie

Sâmbătă, 24 iunie, începând cu ora 8.30, în Parcul Tineretului din București, multipla campioană olimpică și internațională la atletism, Gabriela Szabo, va participa la cel mai așteptat eveniment sportiv dedicat IT-iștilor, Crosul F-Secure Step by Step 2017.

Aflat la cea de-a IV-a ediție, evenimentul este organizat de Infodesign, în parteneriat cu F-Secure și urmărește promovarea unui stil de viață sănătos, prin sport, în rândul IT-iștilor.

”A fi ambasadorul unor evenimente sportive din România este o mare bucurie pentru mine pentru că așa văd câți iubitori de mișcare sunt în această țară. Am acceptat să particip la acest cros, în primul rând, din dorința de a-i încuraja pe IT-iști să aibă un stil de viață mai activ. În plus, este o nouă oportunitate de a sprijini campania socială Win For Youth, dezvoltată de Adecco la nivel internațional, prin care fiecare kilometru alergat este convertit în euro, donații care se duc către cei aflați cu adevărat în dificultate. Le mulțumesc, pe această cale, participanților la cros pentru acest gest”, a declarat Gabriela Szabo, ambasador al Crosului F-Secure Step by Step 2017.

Împreună cu IT-iștii va alerga și fostul fotbalist, Nana Falemi, un mare susținător al sportului românesc. Evenimentul va fi prezentat de carismaticul Liviu Frățilă, iar antrenamentul de încălzire va fi coordonat, și în acest an, de Claudiu Porof, tehnician nutriționist și instructor aerobic-fitness.

”Ne bucurăm să vedem că, de la an la an, numărul participanților la cros crește. Totul a început în urmă cu patru ani, din pasiunea pentru alergat a unui grup de aproximativ 50 de IT-iști, iar acum avem peste 600 de persoane care s-au înscris la cros. Este, de altfel, unicul eveniment de acest fel dedicat IT-iștilor”, a precizat Dragoș Peptine, reprezentant F-Secure România.

Sponsori și parteneri: Aqua Carpatica, ASMI, SiSC, Red Bull, Starbucks, Redis Nutriție, Mojo Sailing, ViziteazaDelta.ro, Raw Fit Vegan, Life Guard Security, AmbuHelp, Nutrislim, Anvergura, Brigada de Voluntari, Isostar, Ricomed, SportGuru, 7card, Answear.ro, Active Life, Buff, Academia Titi Aur, The Cage, Qualitance, Club Sportiv Racketlon.

Parteneri media: Agerpres, Sport Total FM, Radar de Media, 4RUN.ro, Care4IT, Club IT&C, Calendar Evenimente, ITNewz, Europa FM, Corporatiști sportivi, România Liberă, Casa Mea, Men's Health, Running Mag, Zmeu București, Gazeta Sporturilor.